Zece copii din Covasna au fost părăsiți în spitale, anul trecut / Numărul e în scădere, în 2015 erau 122 / Din cei 10, doi au fost adoptați

Numărul copiilor abandonați în spitalele din județul Covasna este în continuă scădere, spune președintele Consiliului Județean Covasna, Tamas Sandor, citat de Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Acesta a explicat că, dacă acum 20 de ani, numărul copiilor lăsați în spitale depășea 100, în ultimul an părinții au fost mult mai conștienți și mai responsabili:

”Este o tragedie că o mamă îşi părăseşte copilul în spital după naştere. Noi avem un program de conştientizare a mamelor şi, conform acestui program, dacă în 2005 am avut 122 de copii părăsiţi, vă daţi seama, 122 de copii părăsiţi în spital, în 2015 am avut 45, iar în 2024 am avut numai 10 copii. Deci, avem un program de conştientizare a gravidelor, a mamelor, mai ales a mamelor care nasc înainte de 18 ani”, spune Tamas Sandor.

Din cei zece copii abandonați patru sunt din zona Sfântu Gheorghe, patru din Baraolt şi doi din Târgu Secuiesc.