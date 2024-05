Vulcanul Ibu intră în erupţie în Indonezia şi aruncă în atmosferă o coloană de cenuşă de cinci kilometri înălţime

Vulcanul Ibu, situat pe Insula Halmahera, în estul Indoneziei, a intrat în erupţie luni şi a aruncat în atmosferă o coloană uriaşă de cenuşă, înaltă de cinci kilometri, transmite News.ro.

Autorităţile au ridicat săptămâna trecută la al doilea cel mai ridicat nivel alerta.

Imediat nu s-au semnalat nici victime şi nici pagube.

❗️🌋🇮🇩 – A colossal eruption has shaken the Mount Ibu volcano, located in the western region of Halmahera, Indonesia.

A colossal eruption has shaken the Mount Ibu volcano, located in the western region of Halmahera, Indonesia.

