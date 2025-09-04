G4Media.ro
VREMEA Atenţionări cod galben de caniculă în mare parte din ţară, joi şi vineri / Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade Celsius

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile joi şi vineri, în prima zi în peste trei sferturi din ţară, iar ulterior în aproape jumătate din teritoriu.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 – 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul şi vestul Olteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei se va menţine valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, transmite Agerpres.

De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana, unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic, în timp ce valorile termice maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade.

Meteorologii precizează că valul de căldură se va menţine şi în zilele următoare, cu precădere în sudul şi în vestul ţării.

