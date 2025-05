Volumul mare de apă din Salina Praid nu permite niciun fel de intervenții în subteran / Prefect: ”Practic, râul intră în mină. Sunt falii în muntele de sare, așteptăm să se retragă apele ca să putem evalua dacă se poate intra”

Prefectul de Harghita, Petres Sandor, admite că ploile din ultimele zile și un debit al pârâului Corund de peste 100 de ori mai mare decât cel obișnuit au inundat complet Salina Praid. Din acest motiv orice intervenție în salină este considerată cu grad mare de risc de pierderi de vieți omenești, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Practic, la ora actuală, pârâul curge în mină, subliniază Petres Sandor.

”La suprafață, cele două canale amenajate au fost grav afectate de viitură. Practic, râul intră în mină. Sunt falii în muntele de sare, așteptăm să se retragă apele ca să putem evalua dacă se poate intra pentru a încerca alte lucrări de amenajare. Starea de spirit a celor din zonă este una de ”vine sfârșitul lumii”… Va trebui să depunem eforturi – Salrom și autorități – să le oferim un proiect pentru viitor care să îi liniștească și să le canalizeze în bine toate eforturile”, explică prefectul.

Potrivit unui comunicat al Salrom, platforma minei a devenit inaccesibilă, ceea ce a condus la retragerea temporară de pe pozițiile de lucru atât a personalului operator, cât și a utilajelor, până la micșorarea debitului la un nivel acceptat și retragerea apelor.

”Singura noutate, care a apărut de ieri, este faptul că se lucrează acum în subteran la două diguri, în încercarea de a proteja mina Teleki și baza de agrement. Atâta timp cât comuna Praid este încă sub cod portocaliu de ploi torențiale și debitul apei nu a scăzut, nu se poate interveni operativ. Am intervenit în subteran, dar nu la suprafață. Deci pe platou lucrările din ce știu sunt asistate, oprite”, spune directorul de producție Salrom, Irina Muller.

După evacuarea apei din salină, Societatea Română a Sării a anunțat demararea unei lucrări ample, de betonare a albiei pârâului Corund, pe o lungime de 1.375 de metri.

Amintim că începând din 6 mai, la un an după o situație similară, Salina Praid a fost închisă din cauza infiltraţiilor produse de ploile abundente.