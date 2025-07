Real Madrid, transfer de 50 de milioane de euro de la Benfica

Real Madrid l-a prezentat oficial marți pe Alvaro Carreras, fundaș stânga pe care vicecampioana Spaniei l-a transferat de la Benfica Lisabona.

Este practic o revenire „acasă” pentru apărătorul care s-a format la academia celor de la Real Madrid.

În vârstă de 22 de ani, Alvaro s-a remarcat la Benfica, iar clubul din Lisabona va primi aproximativ 50 de milioane de euro în schimbul fundașului iberic.

Contractul semnat de Carreras cu Real Madrid este valabil până pe 30 iunie 2031.

La gruparea de pe Santiago Bernabeu, Alvaro va lupta pentru un post de titular cu Fran Garcia și cu Ferland Mendy.

De-a lungul carierei, Alvaro a mai trecut pe la echipe precum Preston, Granada, Manchester United și Benfica.

Conform Transfermarkt, Carreras are o cotă de piață de €35 de milioane.

🗣️ Álvaro Carreras: “I came here as a boy and came back as a man. I promise to give everything I have. I will fight for every minute on the pitch and give my absolute all.” pic.twitter.com/DqM3HVeGk4

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 15, 2025