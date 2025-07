Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu Donald Trump despre „consolidarea protecției” cerului ucrainean

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 4 iulie, că a convenit, în cadrul unei conversații telefonice cu omologul său american Donald Trump, să „consolideze protecția” cerului ucrainean, în urma unui nou atac masiv cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei, potrivit BFM TV.

„Am discutat despre opțiunile de apărare aeriană și am convenit să lucrăm împreună pentru a consolida protecția spațiului nostru aerian”, a declarat Volodimir Zelenski pe Telegram, descriind conversația ca fiind „aprofundată”.

El a spus că a vorbit cu Trump „despre atacurile aeriene rusești și, în general, despre situația de pe front”.

„Vă mulțumesc pentru această atenție acordată Ucrainei. Am discutat despre capacitățile de apărare aeriană și am convenit că vom depune eforturi pentru a spori protecția cerului”, a continuat Zelenski. „De asemenea, am vorbit în detaliu despre capacitățile industriei de apărare, despre posibilitățile de producție comună. Am discutat despre achiziții și investiții reciproce. Vă mulțumim!”

O conversație „foarte importantă și bogată”

Cu câteva minute înainte de acest anunț, șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andriï Iermak, a anunțat că discuția dintre Volodimir Zelenski și omologul său american Donald Trump a fost „foarte importantă” și „bogată”.

„Discuția dintre președinți a fost foarte importantă și bogată”, a declarat Andriï Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, pe Telegram. Acest nou schimb de replici între cei doi lideri are loc la o zi după o convorbire telefonică între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care nu a produs niciun progres în direcția soluționării conflictului.

Potrivit publicației americane Axios, cei doi lideri au discutat despre atacurile rusești de aseară și despre problema livrărilor de arme americane către Ucraina. Potrivit Axios, convorbirea a durat aproximativ patruzeci de minute.