Vladimir Putin pretinde că o ”susţine” pe Kamala Harris în alegerile prezidenţiale din SUA, după ce Washingtonul a acuzat Moscova de amestec în acest scrutin

Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă joi, la Forumul Economic de la Vladivostok, că o ”susţine” pe candidata democrată Kamala Harris, actuala vicepreşedintă a Statelor Unite, în alegerile prezidenţiale americane din noiembrie, la o zi după ce Washingtonul a acuzat Moscova de amestec în aceste alegeri, relatează AFP, transmite News.ro.

Preşedintele american Joe Biden a ”recomandat alegătorilor săi să o susţină pe doamna Harris, deci şi noi o vom susţine”, a declarat liderul rus la forumul de la Vladivostok.



BREAKING

Putin: I will support Kamala Harris

“Putin: Biden was our preferred candidate and I supported Kamala Harris, so why not do the same and support Harris”

He mare sure to note Harris’ distinctive laugh, saying that it gives the impression everything is under… pic.twitter.com/4iBrxHlLoq

— Open Source Intel (@Osint613) September 5, 2024

”În al doilea rând, ea are un râs atât de expresiv şi de contagios încât asta arată că se poartă bine”, a adăugat el.

Preşedintele rus a apreciat că candidatul republican Donald Trump, fostul locatar al casei Albe în perioada 2017-2021, a impus ”mai multe sancţiuni Rusiei decât orice preşedinte” dinaintea sa.

Kamala Harris ”se va abţine, poate, să facă genul ăsta de lucruri”, a declarat el.

Rusia a fost acuzată de faptul că a desfăşurat operaţiuni de influenţare pe reţele de socializare în algerile din 2016 în favoarea lui Donald Trump, care a obţinut o victorie atunci.

Miercuri, autorităţile americane au adoptat o serie de măsuri – inclusiv sancţiuni şi urmăriri penale ale unor conducîtori ai publicaţiei ruse RT -, răspunzând astfel, au anunţat ele, unor tentative de amestec în alegerile din noiembrie 2024 pe care le impută Rusiei.

O purtătoare de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a apreciat joi că măsurile luate împotriva unor conducători RT fac parte dintr-o ”campanie de informare (…) care a fost pregătită de mult timp şi care este necesară odată cu apropierea ultimei faze a ciclului electoral”.

Ea a dat asigurări, într-un interviu acordat agenţiei ruse de presă RIA Novosti, că Moscova pregăteşte, ”evident”, un răspuns la aceste noi sancţiuni care ”să facă să freamăte pe toată lumea”.

Autorităţile americane nu au precizat în favoarea căreia dintre tabere – democrate sau republicane – au fost aceste presupuse amestecuri.

Secretarul american al Justiţiei Merrick Garland s-a limitat să anunţe că, potrivit unei analize a serviciilor se informaţii, ”preferinţele Rusiei nu s-au schimbat faţă de ultimele alegeri”, părând să anunţe că Moscova îl susţine pe Trump.

Înaintea retragerii lui Joe Biden din cursa la fotoliul de la Casa Albă în favoarea Kamalei Harris, Vladimir Putin a anunţat că-l preferă pe actualul locatar al Biroului Oval lui Donald Trump.

Fostul preşedinte american este acuzat de către criticii săi democraţi de faptul că este un admitrrator al lui Vladimir Putin.