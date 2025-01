Vizitatorii au cheltuit aproximativ 20 de milioane de euro la Târgul de Crăciun din Sibiu / ”Am atins un număr record de peste 500.000 de vizitatori”

Cu peste 500.000 de vizitatori atrași în cele 52 de zile ale târgului, Târgul de Crăciun Sibiu a generat venituri estimate la 20 de milioane de euro pentru economia locală, anunță organizatorul într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor preliminare, un vizitator de o zi a cheltuit, în medie, 250 de lei (50 de euro), iar turiștii care au ales să petreacă cel puțin o noapte în oraș au alocat un buget de aproximativ 750 de lei (150 de euro).

„La ediția din acest an, estimăm peste 410.000 de turiști de o zi care au cheltuit, în medie, un buget de 250 de lei, echivalentul a 50 de euro. Apoi sunt turiștii care aleg să se cazeze și să petreacă cel puțin o noapte în Sibiu, peste 90.000 de persoane, care alocă un buget aproximativ de 750 de lei, echivalentul a 150 de euro, la care se adaugă cheltuielile localnicilor și beneficiile pentru sectorul HoReCa, retail și servicii. La ediția cu numărul XVII, am atins un număr record de peste 500.000 de vizitatori, fiind o confirmare că evenimentul rămâne cel mai important motor economic pentru Sibiu în perioada sărbătorilor de iarnă”, spune Andrei Drăgan Răduleț, reprezentantul Asociației Events for Tourism, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

În 2024, a avut loc cea mai extinsă ediție de până acum, evenimentul ocupând trei piețe ale orașului. Santa’s Land a ocupat Piața Mică, unde mii de copii s-au bucurat de activități de sezon, iar pădurea din brazi a putut fi vizitată în Piața Huet.