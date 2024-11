Târgul de Crăciun din Cluj Napoca se deschide în 22 noiembrie / Bradul a fost donat de o familie din Feleacu / Nu vor mai fi focuri de artificii / Primar: ” Sunt de partea trecutului”

Primarul Emil Boc a anunțat că Târgul de Crăciun din Piața Unirii își va deschide porțile anul acesta pe data de 22 noiembrie, anunță ServusCluj. Bradul de Crăciun a fost deja amplasat în centrul orașuluim iar acesta a fost donat de la o familie din comuna Feleacu.

”Bradul de Crăciun este deja în centrul Clujului, are în jur de 20 de metri și a fost donat de o familie din Feleacu. Tot mă gândesc și aici să trecem la un brad ECO, dar atâta timp cât este donat înseamnă că cineva nu mai avea nevoie de el”, a anunțat primarul Emil Boc.

Pentru ediția din acesta an primarul a anunțat că spectacolul de artificii va fi înlocuit cu un spectacol de drone, lasere și video-mapping.

”Sunt conștient că mulți clujeni o să mă critice, dar am renunțat la focurile de artificii, mergem pe sistemul de lumini și drone. Îi rog pe clujeni să mă înțeleagă, ok, și mie îmi plac, dar hai să arătăm că se poate și altfel. Am văzut că au un succes imens spectacolul de drone, de lasere și de lumini. Focurile de artificii sunt deja de partea trecutului, nu partea viitorului în materia aceasta de sărbătorire”, a mai spus Boc.