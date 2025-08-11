Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota și Andre Silva nu a fost respectat înaintea Community Shield

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt minutul de reculegere în semn de omagiu pentru Diogo Jota şi fratele său André Silva înainte de începerea meciului Community Shield de duminică de pe Wembley (2-2, 2-3 la penalty-uri pentru Crystal Palace), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sunt dezamăgit. Acesta este singurul lucru pe care îl pot spune”, a declarat Van Dijk.

„Nu ştiu cine a făcut-o, dar o mulţime de oameni au încercat să păstreze tăcerea, ceea ce, evident, nu a ajutat”, a adăugat internaţionalul olandez (82 de selecţii, 10 goluri). „Dar aşa stau lucrurile. Nu poţi controla numărul de fani care au fost acolo. Au fost 80.000? Este dezamăgitor să auzi asta, dar dacă acea persoană sau acei oameni pot merge acasă şi să fie fericiţi cu ei înşişi, atunci…”

Planificat ca parte a seriei de omagii aduse lui Diogo Jota şi fratelui său André Silva, decedaţi într-un accident rutier la 3 iulie, minutul de reculegere, respectat de majoritatea celor 82 645 de spectatori prezenţi pe Wembley, a fost întrerupt după câteva secunde de strigătele câtorva persoane, înainte de a face loc aplauzelor.

„Nu cred că a fost ceva premeditat. Poate că fanii lui Crystal Palace nu ştiau că este un minut de reculegere. Fanii Palace au încercat apoi să calmeze persoana sau persoanele în cauză. Prin urmare, nu cred că a existat vreo intenţie rea, deoarece fanii Crystal Palace şi fanii din întreaga lume le-au adus un omagiu uriaş lui Diogo şi André”, a declarat la rândul său antrenorul Arne Slot.