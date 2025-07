Viitorul lui Verstappen, clarificat: „Va fi cu noi și în 2026”, anunță RedBull

Cel puțin pentru moment, telenovela plecării lui Max Verstappen de la RedBull a luat sfârșit. Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al echipei, a confirmat că Max Verstappen va fi la RedBull și în sezonul 2026 al Formulei 1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marko a pus capăt speculațiilor privind o posibilă plecare a lui Verstappen la Mercedes: pilotul olandez va continua cu RedBull și în 2026, primul sezon din noua eră a reglementărilor tehnice.

„Da, pot confirma că Max Verstappen va conduce pentru Red Bull în 2026”, a declarat Marko pentru Sport.de.

O clauză-cheie din contractul lui Verstappen a expirat fără să fie activată, notează sursa citată. Pentru moment, Max este blocat la RedBull.

Sursele racingnews365.com notează că multiplul campion mondial avea stipulată o clauză importantă de ieșire în contract: dacă Verstappen se afla în afara top 3 în clasamentul piloților până la pauza de vară, atunci el putea să plece de la RedBull la finalul stagiunii în curs.

Cu toate că a avut parte de un weekend cu rezultate sub nivelul așteptărilor (a încheiat doar al patrulea cursa de la Spa), Verstappen se va afla 100% pe locul 3 înainte de pauza de vară din Formula 1.

Cum este posibil acest lucru?

Foarte simplu: până la pauza de vară din F1 mai este un singur Grand Prix – cel din Ungaria, de la finalul acestei săptămâni.

Verstappen are 28 de puncte avans față de George Russell (Mercedes, al patrulea clasat) și nu mai poate fi depășit matematic de pilotul britanic al echipei lui Toto Wolff.

În aceste condiții, Verstappen nu mai dispune de vreo clauză-minune prin care să poată pleca de la RedBull înainte de termen, adică la finalul sezonului 2026, așa cum spera Toto Wolff.

Cel puțin temporar, o mutare a lui Verstappen la Mercedes este amânată. Toto Wolff va continua, cel mai probabil, cu George Russell și Kimi Antonelli pentru sezonul 2026 al Marelui Circ.

O altă sursă citată de RacingNews365 avertizează că „există o altă clauză” în contractul lui Verstappen, una care s-ar putea activa dacă Max nu se află în top 2 vara viitoare.

„Dacă Red Bull nu poate produce o mașină competitivă, Verstappen ar putea pleca la o echipă care îi poate oferi titluri”, conchide sursa citată.

🚨| OFFICIAL: Red Bull’s advisor Helmut Marko confirms Max Verstappen will drive for RBR in 2026.

„Yes, I can confirm that Max Verstappen will drive for Red Bull in 2026”#F1 pic.twitter.com/seQ2v4oPW7

— North Pole F1 🇨🇦 (@NorthPoleF1) July 28, 2025