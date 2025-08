VIDEO Zilele Timișoarei 2025: Aproape 200 de evenimente, trei zile de sărbătoare urbană / James Bay, Mika și Bajaga, capii de afiș pe scena principală

În perioada 1–3 august 2025, Timișoara devine scena unuia dintre cele mai ample programe culturale ale anului: Ziua Timișoarei – City Celebration. Evenimentul transformă orașul într-o platformă urbană, unde muzica, artele vizuale, sportul, instalațiile interactive, proiecțiile de film, performance-urile și tururile ghidate se întâlnesc într-o celebrare de amploare, cu nu mai puțin de 197 de evenimente.

Programul se desfășoară în locația centrală – Parcul Civic, Parcul și Bulevardul I.C. Brătianu – dar și în peste 35 de alte spații din cartierele Timișoarei.

Concerte, artă și distracție pentru toate vârstele

Concertele de pe scena principală, amplasată pe Bulevardul I.C. Brătianu, vor începe zilnic la ora 19:00 și se vor încheia în jurul orei 23:00. În paralel, programul desfășurat în Parcul Civic și Parcul I.C. Brătianu va începe la ora 10:00 și va include activități pentru toate vârstele, până seara târziu.

În zona centrală vor avea loc 101 evenimente cu acces gratuit, de la concerte live susținute de artiști internaționali și locali – James Bay, MIKA, Bajaga i Instruktori, VAMA, Minelli, Theo Rose, Dordeduh, Haos, Blazzaj – până la ateliere creative, silent disco, instalații artistice și DJ set-uri curatoriate de festivaluri locale.

Vineri, 1 august: James Bay și VAMA deschid festivalul

Prima zi a sărbătorii aduce pe scena principală două nume sonore: James Bay, aflat în premieră la Timișoara, și VAMA, una dintre cele mai îndrăgite trupe românești. Artistul britanic, nominalizat la premiile Grammy și cunoscut pentru hituri precum Hold Back the River, va lansa în toamnă noul său album, Changes All The Time, și promite un concert memorabil.

Seara va fi deschisă de trupa timișoreană Dincolo de Ziduri, care va încălzi atmosfera cu un show energic.

Sâmbătă, 2 august: MIKA, Minelli și Blazzaj electrizează orașul

Ziua de sâmbătă aduce cel mai bogat program din festival, cu un mix spectaculos de muzică live, sport urban și instalații. MIKA, starul internațional al muzicii pop, urcă pentru prima dată pe o scenă din Timișoara, într-un concert așteptat cu nerăbdare.

I se alătură Minelli, artista cu milioane de streamuri la nivel global, și Blazzaj, trupa născută în Timișoara, care revine acasă cu inconfundabilul său sound de jazz-funk poetic.

În Parcul Civic și Parcul I.C. Brătianu, publicul va fi purtat printr-un peisaj sonor eclectic, oferit de Banat Rave, Psihodrom X ABC, Simultan, Launmomentdat, Time to Rock FITT, Embargo Hub, Muzicon & Women in Music România, Jazz Updates & JAZZx, Flight Festival și CODRU Festival.

Seara se încheie spectaculos pe malul Begăi, cu Acqua Forte Parade, un spectacol acvatic de teatru prezentat în premieră absolută la Timișoara.

Duminică, 3 august: Final cu Bajaga i Instruktori și Theo Rose

Ultima zi a festivalului aduce pe scena principală o combinație de tradiție și energie contemporană. Theo Rose și Ansamblul Timișul, alături de invitații săi, vor oferi un moment special, înainte de încheierea cu Bajaga i Instruktori – legendara trupă de rock ex-iugoslav, care promite o călătorie muzicală prin decenii de istorie sonoră.

Sport pentru toți, sub semnul incluziunii

Sub umbrela programului „Orașul în mișcare”, City Celebration propune și un maraton sportiv pentru toate gusturile. Nu mai puțin de 14 evenimente dedicate sportului în aer liber sunt programate: demonstrații de BMX, skateboarding, judo, trasee de ciclism urban, șah stradal, darts, handbal și alergări nocturne.