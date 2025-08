VIDEO-FOTO Solidaritate cu Gaza: Miting pro-Palestina la Timișoara, pe fondul unei crize umanitare grave în Orientul Mijlociu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În seara zilei de joi, 31 iulie, aproximativ 150 de persoane au participat în Parcul Central din Timișoara la un miting de solidaritate cu poporul palestinian. Evenimentul a fost organizat de grupul Palestine Solidarity Timișoara, în spatele căruia se află tineri activiști asociați curentului Antifa (prescurtare pentru antifascism), care promovează valori precum egalitatea, anti-rasismul, combaterea xenofobiei, a homofobiei și opoziția față de autoritarism.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ne adunăm în solidaritate cu poporul palestinian și împotriva fascismului și genocidului, oriunde s-ar manifesta. Acest protest este un act de conștiință colectivă – o respingere clară a imperialismului, a ocupației, a epurărilor etnice și a complicității internaționale. Nu putem rămâne tăcuți în fața nedreptății și a crimelor împotriva umanității. Ne opunem normalizării violenței, militarizării societății și ideologiilor care încearcă să justifice opresiunea. Vrem o lume în care dreptatea, libertatea și demnitatea umană nu sunt privilegii, ci realități universale”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Vocile comunității: „În fiecare zi, acolo mor copiii de foame”

Alim Sawfan, imamul moscheii din Timișoara, a vorbit despre situației din Gaza: „Suntem dezamăgiți de ce se întâmplă în Gaza. Ne gândim doar la latura umană de acolo. Ne pare rău că comunitatea internațională nu prea reacționează pentru a opri sângele vărsat. În fiecare zi, acolo mor copiii de foame”, a spus acesta.

Ziad al Massalmeh, președintele Asociației Siria Liberă din Timișoara, a subliniat gravitatea crizei umanitare: „Problema palestiniană este din nou de actualitate, ținând cont de ce se întâmplă în Gaza. Vedem zilnic copii, femei, bătrâni morți. În ultimul timp, situația s-a agravat. Organizația Națiunilor Unite a făcut presiuni pentru ca ajutoarele umanitare să ajungă la civili. Lumea condamnă atrocitățile comise împotriva populației din Gaza. Oamenii nu mai au case, nu au masă, nu au nimic”.

Un participant originar din Gaza, Amad, a oferit o mărturie tulburătoare: „Eu am venit în România în 1982, am terminat medicina și sunt om de afaceri. Dar am familia acolo. Un frate de-al meu a ajuns la 60 de kilograme, dar nu am cum să-l ajut. E o blocadă – nu iese nimeni, nu intră nimeni în Gaza. Seara mai vorbim pe messenger. E foarte greu, mulți cad pe stradă și mor. Am un alt frate care lucrează la spital și mi-a spus că în medie mor de foame 20 de copii pe zi. Tinerii și bătrânii au rezistență foarte scăzută. Un sac de făină costă 1000 de dolari, un kilogram de zahăr – 100 de dolari”.

Un alt participant, Bader, a spus: „Am venit să susțin o cauză umană, fără a susține vreo parte militară. Pe mine personal nu mă interesează aspectul militar. Sunt aici pentru partea umană. E strigător la cer ce se poate întâmpla pe planeta noastră în 2025”.

Gaza, epicentrul unei tragedii umanitare

De la declanșarea conflictului în octombrie 2023, peste 38.000 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza, potrivit datelor Ministerului Sănătății din teritoriu, majoritatea fiind civili – inclusiv femei și copii. Bombardamentele israeliene și blocada strictă impusă de Israel și Egipt au dus la o catastrofă umanitară fără precedent, condamnată de Națiunile Unite și organizații internaționale pentru drepturile omului. ONU avertizează că riscul de foamete în masă este iminent, iar accesul ajutoarelor este grav restricționat.

Steaguri palestiniene, bannere și scandări

Participanții la miting au fluturat steaguri palestiniene și au purtat bannere cu imagini emoționante din Gaza. S-au scandat mesaje pentru încetarea violenței și pentru libertatea poporului palestinian. Au fost prezenți membri ai comunității palestiniene și arabe din Timișoara, precum și reprezentanți ai unor organizații locale precum Liga Româno-Arabă și Liga Siria Liberă.

Comunitatea palestiniană din Timișoara

Comunitatea palestiniană din Timișoara numără în jur de 400 de persoane, majoritatea stabiliți în România încă din perioada regimului Ceaușescu. Cei mai mulți sunt cetățeni români, integrați de zeci de ani în societatea locală. Pe lângă organizațiile deja menționate, în oraș activează și Liga Palestiniană, înființată oficial în 2012, cu participarea ambasadorului Palestinei în România, Ahmad Bader Aqel.