VIDEO Un senator democrat este primul oficial american care se va întâlni cu Nicușor Dan după alegerea sa în funcția de președinte al României

Senatorul democrat Chris Murphy se va întâlni zilele următoare cu Nicușor Dan pentru întărirea parteneriatului româno-american și pentru a discuta o serie de măsuri pentru sprijinirea Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

„Sunt pe punctul de a pleca într-o scurtă călătorie în Europa. În România, voi fi primul oficial al guvernului SUA care se va întâlni cu noul președinte pro-occidental ales.

În Franța, voi ține un discurs despre necesitatea colaborării dintre SUA și Europa pentru a preveni pierderea masivă de locuri de muncă din cauza inteligenței artificiale” a scris senatorul Chris Murphy pe platforma X.

I’m about to leave for a short trip to Europe. In Romania, I will be the first U.S. government official to meet their newly elected pro-Western President.

In France, I will give a speech on the need for the U.S. and Europe to work together to prevent massive job loss from AI. pic.twitter.com/aIkxsP8uqv

— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) June 18, 2025