FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League: Aberdeen pentru roș-albaștrii, echipă din Gibraltar sau Armenia pentru clujeni

Formațiile românești prezente în preliminariile Europa League FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off. Roș-albaștrii ar putea să-i întâlnească pe scoțienii de la Aberdeen, pe când clujenii s-ar duela cu Lincoln Reds Imp (Gibraltar) sau FC Noah (Armenia), conform tragerii la sorți de la Nyon.

În cazul în care campioana României trece de campioana din Kosovo, va juca primul meci din play-off în deplasare, în Scoția.

CFR Cluj ar avea, de asemenea, primul meci în deplasare în cazul unui scenariu fericit. Formația din Gruia joacă în dublă manșă în turul trei preliminar cu Sporting Braga.

Partidele din turul trei preliminar au loc pe 7 şi 14 august.

Meciurile din play-off-ul Europa League vor avea loc pe 21 şi 28 august.

🚨 Europa League Play-offs are set!

✅ 12 winners will secure the league stage of the Europa League!

❌ 12 eliminated clubs will enter the league stage of the Conference League!

🏟️ Clubs drawn first play 1st leg at home. pic.twitter.com/zzHudlTj3t

— Football Rankings (@FootRankings) August 4, 2025