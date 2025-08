VIDEO „Eram înconjurat din toate părțile”: un soldat ucrainean scapă de pe câmpul de luptă cu ajutorul unei biciclete livrate de o dronă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O salvare demnă de un scenariu de film. Izolat timp de mai multe zile în regiunea Siversk, în estul Ucrainei, un soldat din brigada Rubij a fost exfiltrat într-un mod inedit: cu ajutorul unei biciclete electrice de 42 kg, livrată prin dronă, la 31 iulie 2025, scrie Le Figaro.

Soldatul, cunoscut sub indicativul „Tanker”, pierduse orice contact cu tovarășii săi după moartea camarazilor săi. Singur, înconjurat de forțele rusești, el a supraviețuit mai multe zile, într-un sector deosebit de expus. „În fiecare zi, am fost înconjurat din toate părțile. M-am apărat cum am putut mai bine”, mărturisește el într-o înregistrare video difuzată de BBC.

„Inamicul era în față, în spate și pe ambele flancuri”

Cu opțiunea unei evacuări convenționale imposibilă – cea mai apropiată poziție prietenă se afla la 1,5 km distanță, iar focul inamic făcea deplasarea periculoasă – camarazii săi au venit cu o soluție cel puțin îndrăzneață: utilizarea unei drone pentru a-i livra o bicicletă electrică.

„Inamicul era în față, în spate și pe ambele flancuri”, a explicat comandantul brigăzii Rubij, Mikola Hritsenko. „În starea sa, cu rănile sale, pur și simplu nu ar fi supraviețuit”, a adăugat el.

După mai multe tentative de zbor, bicicleta a fost în cele din urmă livrată soldatului. Ezitant la început, „Tanker” a decis să urce pe bicicletă. A avansat 400 de metri înainte de a lovi o mină. Rănit la picior, el și-a continuat fuga pe jos pe o distanță de aproximativ 200 de metri, înainte ca o a doua bicicletă, trimisă tot prin dronă, să îi permită să ajungă într-o zonă sigură, departe de liniile inamice. „Pentru a efectua această operațiune, brigada a trebuit să calculeze momentul potrivit al zilei și condițiile meteorologice potrivite”, a mai spus Mikola Hritsenko.