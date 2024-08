VIDEO Trenul de lux de înaltă tehnologie din Europa, de o frumusețe uimitoare /

Urmărind o rută comercială medievală prin Alpii și văile elvețiene, GoldenPass Express nu este doar unul dintre cele mai pitorești trenuri din lume; este și o minune inginerească.

În timp ce mă relaxez într-un fotoliu din piele crem, cu un pahar de șampanie în mână și ghetele de drumeție ridicate, sunt pregătit pentru un spectacol de trei ore în care natura este în centrul atenției. Dar scena nu este doar în fața mea – este peste tot în jurul meu, se arată într-un reportaj realizat de BBC.

Nu mă aflu într-un teatru; sunt în Elveția, la bordul GoldenPass Express: un tren panoramic de ultimă generație unde ferestrele de la podea până la tavan dezvăluie priveliști uimitoare ale peisajului elvețian – de la lacuri turcoaz care oglindesc vârfuri muntoase impunătoare până la pajiști ondulate presărate cu cabane de poveste. Stând într-un vagon Prestige Class cu doar nouă locuri, într-un scaun special încălzit și pivotant, mă simt ca și cum aș avea Alpii înzăpeziți, pajiștile înflorite și vacile cu clopote doar pentru mine.

Extraordinarily beautiful autumn trip with the brand new Goldenpass Express Montreux- Gstaad – Spiez, prestige class. Nice train, nice scenery, good food. pic.twitter.com/y7Q7V1ccn5

— Dominik (@DomBruehwiler) November 3, 2023