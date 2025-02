VIDEO Surpriza zilei: Iga Swiatek, eliminată de la WTA Dubai de Mirra Andreeva, o jucătoare de 17 ani

Mirra Andreeva a produs marea surpriză a zilei la WTA Dubai, sportiva în vârstă de 17 ani eliminând-o pe Iga Swiatek în sferturile turneului de categorie 1000.

Locul 14 mondial, Mirra a învins-o pe mult mai experimentata sa adversară, succesul neașteptat venind în două seturi, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră și 38 de minute.

Este prima victorie a rusoaicei împotriva fostei lidere WTA, scorul în meciurile directe fiind acum 1-1.

De știut:

Rezumatul partidei dintre Mirra Andreeva și Iga Swiatek

Sferturile WTA Dubai

The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal! #DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k

This young lady is just built different. ❤️ pic.twitter.com/uVa8Qbhh4I

Mirra Andreeva has beaten both Iga Swiatek and Aryna Sabalenka before turning 18 years old.

Andreeva d. Swiatek 6-3 6-3 in Dubai

Mirra is a WTA 1000 semifinalist.

17 years old

Up against world #2

She played an UNBELIEVABLE match to get her first win over Iga

Their head to head is now tied 1-1

✅1st WTA 1000 SF

✅2nd win over world #2

✅5th top 10 win

Special. ❤️ pic.twitter.com/LKsL62IW2x

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 20, 2025