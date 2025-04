VIDEO Surpriză de proporții la CM de snooker: Mark Selby, eliminat de un jucător care nu câștigase vreun meci la Crucible

Ben Woollaston a oferit fără îndoială marea surpriză a Campionatului Mondial de snooker, ocupantul locului 44 în ierarhia mondială eliminându-l pe Mark Selby, favoritul specialiștilor la câștigarea trofeului de la Crucible.

Victoria este cu atât mai surprinzătoare cu cât Ben nu câștigase în carieră vreun meci la CM de snooker, iar primul succes a venit tocmai împotriva lui Selby, de patru ori campion al lumii.

Selby a arătat multe probleme în jocul său în prima sesiune a meciului, una în care a fost condus la un moment dat cu 4-2. A reușit însă să se mobilizeze și să termine în avantaj, scor 5-4.

A continuat însă să greșească prea mult pentru standardele sale, i-a permis lui Ben Woollaston să treacă din nou în avantaj pe tabelă (6-5), iar în ultima parte a sesiunii decisive a fost realmente de nerecunoscut.

Selby, văzut de specialiști marele favorit la câștigarea trofeului de la Crucible, a cedat în cele din urmă o sesiune finală în care a prestat un joc de un nivel cenușiu.

Ben Woollaston l-a taxat și a obținut victoria carierei, scor 10-8.

Break-urile reușite de Ben au fost de 89, 76, 71, 64, 80, 66, 56, 74, 88 și 66 de puncte, în timp ce Selby a bifat break-uri de 104, 57, 79, 68, 135, 62, 75 și 81 de puncte.

Familia Woollaston este bine reprezentantă la Crucible, soția lui Ben (Tatiana) fiind arbitru de elită în snookerul mondial.

Prezent la turneul final de la Sheffield după o pauză de 12 ani, Ben l-a învins pe multiplul campion mondial cu scorul de 10-8.

„Fără îndoială, este cel mai mare succes al meu. L-am bătut pe Mark Williams pentru a ajunge în finala Welsh Open în 2015 în fața unui public mare. Dar această victorie este mult mai mare.

Mark nu a jucat la cel mai bun nivel, dar asta nu contează pentru mine, el este cu adevărat dificil de învins, mai ales aici.

Am făcut multe lucruri bine, am făcut câteva greșeli, dar asta era inevitabil să se întâmple” – Woollastone, citat de Eurosport.

He shocks fellow Leicester man Mark Selby 10-8 post-midnight to pick up the biggest win of his career. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/HWkUlMhPaM

A big shock in snooker’s World Championship!

Ben Woollaston has pulled off the performance of his life to beat fellow Leicester player Mark Selby and reach the second round for the first time ever 🎱💪

He won by 10 frames to 8 in the opening round. pic.twitter.com/6E2yr7MHhA

— BBC Sport Leicester (@BBCRLSport) April 24, 2025