Ziua merchandiser cu normă întreagă, seara arbitru de elită în snooker: Povestea Tatianei Woollaston

Povestea familiei Woollaston este una aparte, în care snookerul ocupă un loc fruntaș. Mama (Tatiana Woollaston) este arbitru de top la Campionatul Mondial de la Crucible, în timp ce tatăl (Ben Woollaston) este jucător profesionist și se duelează în runda inaugurală cu Mark Selby.

În familia Woollaston snookerul este pretutindeni, fie dacă vorbim despre sot sau soție. Doi profesioniști sunt uniți (și) prin snooker.

Această familie trăiește snookerul din ambele unghiuri ale mesei: cel al jucătorului și cel al oficialului.

Însă ceea ce-i unește cu adevărat este respectul pentru meseria celuilalt, un parteneriat bazat pe echilibru, nu pe competiție, transmite mirror.co.uk.

Ben este jucător profesionist din Leicester și își face revenirea mult așteptată la Crucible după 12 ani de absență (a trecut prin calificări) în fața unui adversar redutabil: Mark Selby.

Pe de altă parte, soția sa, Tatiana, scrie istorie în arbitrajul modern din snooker, fiind una dintre cele mai respectate prezențe din circuit.

A arbitrat semifinale și finale ale celor mai importante turnee care aparțin de calendarul Triplei Coroane din snooker.

În pofida faptului că este o figură importantă în lumea arbitrilor de snooker, Tatiana povestește cum își împarte viața între job, familie și arbitrajul la nivel înalt.

Tatiana continuă să lucreze ca merchandiser cu normă întreagă la brandul britanic Next.

La începutul acestui sezon, ea a arbitrat finala Campionatul Regatului Unit din York, meciul dintre Judd Trump și Barry Hawkins.

A doua zi, Tatiana, mama a doi copii (Edward și Henry), s-a întors la slujba ei de zi cu zi: merchandiser la Next (are sediul la Leicester).

„Este o surpriză pentru oameni faptul că am o slujbă cu normă întreagă.

Arbitrajul este hobby-ul meu. Next o companie grozavă pentru care să lucrez și care mă sprijină foarte mult în cariera mea de arbitru.

Au fost flexibili în a-mi acorda timp liber atunci când trebuie să plec sau uneori lucrez din camerele de hotel în loc să vin la birou. Sunt foarte mândri să mă vadă la televizor”, povestește Tatiana, citată de mirror.co.uk.

„Dacă nu participă la eveniment, el (n.r. Ben Woollaston) va prelua sarcina de a lua elevii de la școală și de a face temele.

Lucrăm unul în jurul celuilalt, în timp ce mama lui Ben joacă un rol important ajutându-ne cu copiii”, mărturisește Tatiana.

Tatiana Woollaston a îndrăgit snookerul de pe vremea când îl urmărea împreună cu tatăl ei la televizor în Belarus. În vârstă de 38 de ani, Tatiana a urcat rapid în ierarhia arbitrilor din snooker.

Deschizătoare de drum a fost celebra Michaela Tabb, prima femeie arbitru din snooker.

„Nu suntem văzuți ca arbitri femei și arbitri bărbați, suntem văzuți doar ca oficiali. Nu mai este o noutate. Atâta timp cât ești bun în meseria ta, nu mai contează”, a conchis Tatiana.

Tatianei îi este interzis să arbitreze vreunul dintre meciurile soțului său din circuitul mondial de snooker.

„El este în circuit ca jucător, eu sunt în circuit ca arbitru. Nu am amestecat niciodată asta. Evident, nu am voie să arbitrez meciurile lui și nici nu aș vrea să o fac, ca să fiu sinceră.

Cariera lui Ben este extrem de importantă, dar el nu m-ar refuza niciodată să merg la vreun eveniment de snooker, pentru că știe cât de mult îmi place” – Tatiana Woollaston.

#Snooker qualifier Ben Woollaston nearly never made it to the Crucible after almost blacking out while driving. Woollaston – whose wife is top referee Tatiana – has been battling chronic fatigue syndrome since he had a Covid vaccination jab four years agohttps://t.co/PL8PF47chf

— Rob Maul (@Rob_Maul) April 23, 2025