Ronnie O’Sullivan vede un singur mare favorit la câștigarea CM de snooker

Calificat în optimile Campionatului Mondial de snooker, fază a competiției unde va da peste Junxu Pang, Ronnie O’Sullivan a vorbit despre cine este în viziunea sa marele favorit la câștigarea turneului de la Crucible: Judd Trump, liderul mondial.

Cel supranumit „The Rocket” nu are dubii. Întrebat pe cine vede favorit la cucerirea titlului mondial la ediția din 2025, Ronnie a răspuns fără vreo ezitare: Judd Trump.

O’Sullivan spune că singurul care i-ar fi putut pune probleme lui Judd era Kyren Wilson (campionul mondial en-titre), dar acesta a fost eliminat surprinzător în runda inaugurală de Lei Peifan (10-9).

„Un milion la sută, Judd este marele favorit. Pentru mine, singurul pericol pentru el a fost Kyren Wilson, deoarece Kyren se potrivește bine cu jocul Judd, îi place într-un fel jocul lui.

Cred că Wilson este probabil singurul jucător de top căruia îi place să joace cu Judd și cred că asta îl face să joace foarte bine.

Există încă o mulțime de alți jucători buni în acest turneu care îi pot oferi o replică solidă lui Judd, dar el este cu siguranță favoritul de drept” – Ronnie O’Sullivan, citat de Eurosport.

În optimi, pe Judd Trump (favorit unu) îl așteaptă un duel interesant cu Shaun Murphy (locul 15 mondial).

Supranumit „Asul din pachet”, Trump (35 de ani) este lider mondial și a triumfat o singură dată la Crucible, la ediția din 2019.

Ronnie O’Sullivan says this is the ‘𝗯𝗲𝘀𝘁’ he’s felt in years after returning to a win at the #WorldChampionship 🤩 pic.twitter.com/Zqg8dCIaPu

— TNT Sports (@tntsports) April 23, 2025