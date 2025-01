VIDEO SUA a învins Polonia, scor 2-0, şi a câştigat turneul de tenis United Cup / Taylor Fritz și Coco Gauff au adus echipei punctele victorioase

Taylor Fritz şi Coco Gauff au obţinut victorii la simplu pentru a aduce Statele Unite al doilea titlu United Cup în trei ani, duminică, la Sydney. Învinsă din finală, Polonia, a suferit al doilea eşec consecutiv, potrivit News.ro.

Gauff a câştigat, scor 6-4, 6-4, meciul cu Iga Swiatek, de la feminin.

La masculin, Taylor Fritz s-a impus, scor 6-4, 5-7, 7-6(4), cu Hubert Hurkacz.

Gauff şi-a încheiat debutul la simplu în United Cup neînvinsă, cu victorii în faţa lui Leylah Fernandez, Donna Vekic, Zhang Shuai, Karolina Muchova şi Iga Swiatek.

