VIDEO Studenții care învață să proiecteze turnuri rezistente la cutremure, în competiție cu universități reputate din SUA

O clădire de 19 etaje, cu spații comerciale, zonă de birouri și spații rezidențiale și un restaurant în vârf – aceasta a fost propunerea de turn pe care au gândit-o studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care s-au clasat în acest an pe locul 2 la prestigioasa Seismic Design Competition, organizată în 2024 în Seattle, Washington. Ajutați de îndrumători și profesori, studenții de la Construcții și Arhitectură din Cluj au avut de ridicat o machetă-turn din lemn de balsa, care să reziste la un “cutremur” simulat – un proiect practic de proiectare și construcție a unei clădiri care să reziste la solicitări seismice. Pe locul 1 s-a clasat echipa Universității Cornell. Căpitanul echipei de studenți a împărtășit experiența pentru ENTR.

VEZI CLIPUL VIDEO AICI

Participanții din Cluj, o echipă mixtă formată din 9 studenți la Constructii și 3 studenți la Arhitectură, au lucrat la trei machete pentru clădirea de 19 etaje, ridicată din lemn de balsa. Munca a început din noiembrie, iar prima etapă a fost înscrierea cu o propunere de design, sub forma unei lucrări științifice. A urmat apoi construirea machetei, în câteva versiuni – primele două variante au fost testate la școală, la Cluj, iar cea de-a treia în State. Experiența a fost una memorabilă pentru tineri și un experiment de testat mai multe abilități, spun ei. „Nu facem lucrurile acestea la școală, doar unele principii. Nu învățăm să proiectăm clădiri de 19 etaje”, spune, pentru G4Media, Luca Zahan, căpitanul echipei. „A fost o experiență frumoasă, cu multe provocări. Am învățat inclusiv cum să vorbim cu oamenii, cum să ne ocupăm de strângere de fonduri, pentru că noi am fost implicați și în partea aceasta, pentru a finanța participarea la concurs. Toate acestea pe lângă toate aspectele care țin de gândirea proiectului, de calcul structural, de arhitectură. Plus partea economică”, menționează Luca. Tinerii au avut de ținut cont inclusiv de aceste aspecte: suprafețele închiriabile și veniturile generate de acestea, costul construcției și costul seismic și venitul anual final – toate contează în punctajul acordat echipelor.

Dar, în primul rând, macheta a trebuit să reziste la seismul simulat. „Din 41 de echipe, doar proiectele a 18 echipe au rămas în picioare”, spune Luca.

„Mi se pare cea mai interesantă competiție la care poți participa – înveți extrem de multe lucruri, de la cum să vorbești la cum să proiectezi o clădire rezistentă la seisme. Plus experiența din America. E foarte frumos” concluzionează Luca, student în anul IV la UTCN, în Cluj.

Competiția presupune construirea unei machete din lemn de balsa, care trebuie să reziste la cutremurele simulate de masa seismică, dar și prezentarea proiectului.

“În fiecare an, noua echipă de studenți trebuie să conceapă, calculeze, testeze și optimizeze o structură – a cărei temă e setată de organizatorii concursului aproximativ în luna Noiembrie”, explică Ovidiu Prodan, profesor coordonator, pentru Actualdecluj.ro și Economedia. Concursul se desfășoară sub egida Earthquake Engineering Research Institute, care în timpul conferinței anuale organizează concursul cu ajutorul doctoranzilor și masteranzilor din Universitățile participante.

EERI este o societate nonprofit formată din ingineri, geologi, arhitecți, atât cercetători cât și practicanți, care și-au impus să reducă riscul pe care îl prezintă declanșarea iminentă a cutremurelor.

Peste 30 de echipe de la universități din SUA și din întreaga lume au concurat în cadrul Seismic Design Competition, fiecare echipă proiectând un model complex de clădire înaltă din lemn de balsa, care a fost testat pe o masă de simulare a unui cutremur. Echipele de studenți au fost evaluate în funcție de prezentarea orală a proiectului, de posterul rezumativ, de designul arhitectural al modelului, de capacitatea lor de a se încadra în criteriile și constrângerile de proiectare, de predicția analitică a performanței modelului și de răspunsul modelului lor în timpul testării pe masa “de cutremur”.

Conform organizatorilor, cele mai bune nouă propuneri au venit de la echipele de la California Polytechnic State University, San Luis Obispo, Cornell University, Istanbul Technical University, Karadeniz Technical University (Turcia), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, The University of British Columbia, University at Buffalo, University of California, Los Angeles, University of Southern California.

Obiectivele concursului sunt mai multe, inclusiv promovarea studiului ingineriei seismice în rândul studenților de la nivel universitar. De asemenea, organizatorii spun că vor să le ofere studenților de la licență în domeniul ingineriei civile oportunitatea de a lucra la un proiect practic de proiectare și construcție a unei clădiri cu cadre rentabile care să reziste la solicitări seismice.

Mai multe detalii despre concursul din acest an și rezultatele ultimilor 10 ani AICI

Echipa UTCN SDC 2024:

Luca Zahan (team captain), Adrian Zacharievici, Robert Teodorescu, Victor Mitea, Andre Mitu, David Havrstiuc, Simona Halip, Bianca Bologa, Paula Bosi, Mădălina Rusu, Nicoleta Popa, Matei Dragos

Îndrumători: Razvan Muresan, Denisa Dragomir, Diandra Jula, Sabina Nitulescu şi profesorii Ovidiu Prodan şi Paul Mihai Moldovan.