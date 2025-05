VIDEO Stadionul-fantomă din Praga: Colosul de 250.000 de locuri devenit o ruină istorică

Strahov este unul dintre cele mai mari stadioane de fotbal din lume. Ascunsă în inima capitalei Praga, arena are o capacitate impresionantă (250 de mii de locuri), dar trăiește o dramă: nu mai găzduiește competiții oficiale de zeci de ani.

În antiteză cu impresionanta capacitate, Stadionul Strahov este mult prea puțin cunoscut la nivel european și mondial.

În prezent, pe Strahov se antrenează Sparta Praga, formație cu 14 titluri de campioană a Cehiei în vitrină. Grupare obișnuită cu prezența în Champions League, Sparta evoluează pe o altă arenă în meciurile oficiale (Letna) cu o capacitate de doar 19.000 de locuri.

În schimb, jucătorii formației din Praga se antrenează pe un stadion cu o capacitate de 250.000 de locuri.

Stadionul Strahov a fost construit în anul 1926, iar planurile îi aparțin arhitectului Alois Dryák.

Inițial, imensa arenă a fost destinată manifestațiilor de masă și evenimentelor de gimnastică.

La 12 ani de la inaugurare (1938), stadionul a găzduit un eveniment anti-război la care au luat parte aproximativ 348.000 de oameni, transmite Talksport.

Recordul absolut datează însă din 1960: 750.000 de gimnaști au participat la o demonstrație colectivă.

După căderea comunismului, arena Strahov a avut parte de o scurtă perioadă de glorie: a fost folosită pentru concerte. A găzduit nume uriașe precum The Rolling Stone, Pink Floyd, U2, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses, AC/DC sau Rammstein.

Problemele au reapărut odată cu intrarea în anii 2000, atunci când stadionul a fost lăsat în paragină.

A primit statutul de sit UNESCO în 2003, iar acest lucru l-a salvat de la demolare. Au existat zvonuri că va fi transformat într-un stadion național, un centru tehnologic sau chiar un sat olimpic.

Nu s-a concretizat niciuna dintre idei, iar Strahov a rămas sub aceeași formă.

Dimensiuni: 310,5 x 202,5 metri (nouă terenuri de fotbal).

În prezent, arena imensă din Praga are funcționale opt terenuri de fotbal și două de futsal.

În anul 2023, West Ham a folosit colosul din inima capitalei Cehiei ca bază de antrenament înainte de finala Conference League cu Fiorentina (londonezii s-au impus cu 2-1 într-un meci jucat pe Eden Arena, tot din Praga).

Anii au trecut peste tribunele masive ale arenei, iar acestea sunt nesigure pentru spectactori. Porțiuni însemnate ale stadionului au fost complet abandonate, acestea oferind imagini dezolante.

Stadionul Strahov se prezintă drept o relicvă impunătoare a unei epoci apuse, un colos mut care veghează asupra capitalei Cehiei. O construcție captivă între trecutul grandios și un viitor incert.

— 🏟️ Stadiums Of Our Dreams (@Stadium_Dreams) April 21, 2025

Couldn’t be missed when in Prague 🇨🇿

The Great Strahov Stadium (Velký strahovský stadion)

It can fit 9 x standard football pitches within

Its capacity was 250,000 and was one of the largest in the world.

Now used by @ACSparta_CZ for training & their Academy 🟦🟨🟥

🇨🇿 pic.twitter.com/JipAbPnRTw

— MARTYN DAUGHTERY (@DAUGHTS) December 2, 2024