VIDEO Seria „The Naked Gun”, relansată în această vară cu Liam Neesom în rolul principal

Un trailer oficial pentru reboot-ul „The Naked Gun” („Un polițist cu explozie întârziată”) a fost lansat și aduce cu el un Liam Neeson în chiloți cu buline și o uniformă de școlăriță și, bineînțeles, o glumă despre O.J. Simpson, scrie Variety.

Neeson joacă rolul lui Frank Drebin Jr. fiul legendarului polițist nătâng interpretat de Leslie Nielsen.

Simpson a murit anul trecut, la fel ca Jim Abrahams, unul dintre co-creatorii serialului original, iar Nielsen în 2010.

Într-un scurt clip difuzat online și la CinemaCon, convenția anuală a proprietarilor de cinematografe, Neeson aduce stilul de luptă împotriva crimei al lui Nielsen unei noi generații de spectatori.

În mijlocul unui jaf tensionat în care ofițerii de poliție încearcă să prindă hoții de bănci, vedem o fetiță cu o acadea supradimensionată trecând cu nonșalanță prin mijlocul impasului.

„Ce vrei, micuțo?”, întreabă un răufăcător care poartă o mitralieră. „Fundul tău”, răspunde copila, înainte de a smulge o mască facială pentru a-l descoperi pe Neeson. Bețișorul de acadea devine un cuțit mortal în timp ce Neeson îi sfâșie.

Trilogia originală „Naked Gun”, produsă de Paramountm l-a avut ca protagonist pe Nielsen în rolul lui Franklin „Frank” Drebin, un detectiv bun la suflet, dar naiv, aflat în centrul unei parodii a procedurilor polițienești. Filmul din 1988 „The Naked Gun: From the Files of a Police Squad” a fost un succes comercial și de critică, câștigând recenzii pozitive și 140 de milioane de dolari la box office.

Având în vedere popularitatea sa, studioul a a mai lansat două continuări, „The Naked Gun 2½: The Smell of Fear” și ”Naked Gun 33⅓: The Final Insult”, cu succes financiar. Paramount a încercat să revină la serie încă din 2013. Prima dată a fost repornită cu Ed Helms în rolul lui Frank Drebin, dar acea versiune nu a mai fost făcută în cele din urmă.

Noul film este regizat de Akiva Schaffer și produs de Seth Macfarlane de la Ted. Din distribuție mai fac parte Pamela Anderson și Danny Huston.

Neeson, în vârstă de 72 de ani, a fost nominalizat la Oscar pentru rolul său din filmul Schindler’s List din 1993 și și-a găsit un al doilea impuls în carieră ca actor în filme de acțiune.