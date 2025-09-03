VIDEO „The Smashing Machine”: Dwayne „The Rock” Johnson merită un Oscar pentru noul său film? – recenzie

Luptătorul devenit superstar la Hollywood devine vulnerabil în acest dramă independentă dureroasă despre luptele de arte marțiale mixte. Este „emoționant” și ar putea fi nominalizat la premii, scrie BBC care publică o recenzie despre filmul lui Benny Safdie.

Dwayne Johnson poate că nu își folosește porecla de luptător profesionist în genericul filmelor sale, dar de fiecare dată când apare pe marele ecran, pare totuși potrivit să îi spunem The Rock. Atât de robust pare să fie. Nu este vorba doar de faptul că personajele sale eroice pot ignora pedepsele care ne-ar zdrobi pe noi, ceilalți, ci și de faptul că zâmbesc cu zâmbete albe ca perlele în timp ce fac asta. Cariera lui Johnson la Hollywood se bazează pe impresia pe care o dă de a fi indestructibil. The Smashing Machine, care a avut premiera astăzi la Festivalul de Film de la Veneția, este prima noastră ocazie de a vedea că The Rock poate ceda.

O dramatizare artistică a unui documentar HBO din 2002, acest film sensibil spune povestea adevărată a lui Mark Kerr, un luptător de arte marțiale mixte (MMA) care a fost un pionier al acestui sport sângeros și violent în anii dinainte ca campionii să devină bogați și faimoși. Johnson este probabil singurul actor în viață care l-ar putea interpreta pe Kerr în mod convingător: corpul său colosal și sculptat umple ecranul, iar pentru că, spre deosebire de alte roluri, are părul bogat, aspectul său impunător ridică întrebarea de ce Marvel a folosit CGI pentru Hulk în filmele Avengers. Dacă l-ar fi vopsit pe Johnson în verde strălucitor, ar fi putut să-și scutească o mulțime de eforturi.

Deși protagonistul pare a fi un tip dur, ca o stâncă, acest film independent pesimist este despre cineva care poate fi rănit, atât fizic, cât și emoțional. În secvența de deschidere, care se petrece în 1997, Kerr radiază de încredere tinerească în timp ce le zdrobește fețele adversarilor. („Un genunchi în față”, se minunează un comentator. „Un genunchi magnific în față!”) Dar când The Smashing Machine sare înainte în 1999, anii de violență și-au lăsat deja amprenta – și nu doar pe urechea lui recent mutilată.

Johnson este impresionant de vulnerabil atunci când Kerr pierde controlul asupra vieții sale și înfricoșător de instabil atunci când se ceartă cu Dawn

Deoarece MMA nu este încă o senzație în SUA, Kerr luptă mai mult în Japonia, unde se simte singur și alienat: unele scene amintesc de Lost in Translation al Sofiei Coppola, nu că cineva ar putea să-l confunde pe Johnson cu Bill Murray. Călătoriile obositoare între Japonia și casa sa din Arizona duc la certuri cu iubita sa Dawn, interpretată de Emily Blunt (filmul contrastează destul de mult cu ultima colaborare dintre Johnson și Blunt, Jungle Cruise, produsă de Disney în 2021). El îi convinge pe farmaciști să-i dea medicamente din ce în ce mai puternice, în parte pentru a atenua durerea provocată de toate loviturile primite la cap, și în parte pentru a se apropia de „cea mai mare euforie” pe care o simte când câștigă un meci. Ar fi terminat fără sprijinul loial al celui mai bun prieten al său, Mark Coleman (starul MMA din viața reală Ryan Bader), dar, întrucât ambii Mark sunt luptători MMA, există întotdeauna posibilitatea ca, mai devreme sau mai târziu, să fie nevoiți să se lupte unul cu celălalt în ring.

Mai apropiat de Raging Bull și The Wrestler decât de un film sportiv convențional de la Hollywood – deși nu la fel de dur sau de puternic ca oricare dintre ele – The Smashing Machine este scris și regizat de Benny Safdie, care, alături de fratele său Josh, a co-regizat Good Time cu Robert Pattinson și Uncut Gems cu Adam Sandler. Are, așadar, o oarecare experiență în a lua vedete importante de la Hollywood și a le prezenta într-o lumină cât mai puțin flatantă posibil. Johnson este impresionant de vulnerabil atunci când Kerr pierde controlul asupra vieții sale și înfricoșător de instabil atunci când se ceartă cu Dawn – și se ceartă destul de des. Disputele domestice ale cuplului devin atât de frecvente încât Kerr ajunge să investească mai multă energie în luptele de acasă decât în cele din Japonia, în ciuda faptului că într-un interviu a declarat că trebuie să fie concentrat ca un „rază laser” pentru a câștiga.

Nu vă mirați dacă Johnson va fi nominalizat la Oscar. Blockbusterele sale hollywoodiene au încasat miliarde de dolari, așa că acest rol serios și nuanțat le oferă colegilor săi o ocazie evidentă de a-l recompensa pentru cariera sa lucrativă. Nu că filmul ar fi o schimbare radicală pentru el. Nu este deloc surprinzător să-l vedem interpretând un sportiv musculos care a început ca luptător, iar el a fost întotdeauna un actor talentat, așa că nu este șocant că poate izbucni în lacrimi sau că poate intra într-o transă narcotică. Este, de asemenea, adevărat că The Smashing Machine nu este la fel de frenetic și de tensionat ca lucrările anterioare ale lui Safdie, așa că Johnson nu trebuie să ajungă la aceleași extreme infernale la care au ajuns Pattinson și Sandler în Good Time și Uncut Gems.

Cu toate acestea, este emoționant să vezi această icoană a atletismului și a pozitivității într-un film melancolic care se întreabă dacă antrenamentul pentru un campionat merită cu adevărat efortul. Kerr nu este descris niciodată ca The Smashing Machine în dialog, așa că suntem lăsați să ne întrebăm dacă numele se referă la el, la sportul brutal căruia i-a dedicat atât de mult sau la viața însăși.