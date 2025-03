VIDEO Nikola Jokic (Denver Nuggets), performanță unică în NBA: 31 de puncte, 20 de recuperări şi 20 de pase decisive

Nikola Jokic (30 de ani), pivotul şi vedeta echipei Denver Nuggets, a reuşit o performanţă extraordinară în NBA: 31 de puncte, 20 de recuperări şi 20 de pase decisive, vineri, în victoria obţinută în faţa echipei Phoenix Suns (149-141, după prelungiri) în sezonul regulat, transmite News.ro.

Vineri, împotriva lui Phoenix Suns, el a reuşit a 29-a sa triplă a sezonului. Dar de data aceasta, el a mers acolo unde niciun jucător din NBA nu a mai ajuns.

Jokic a marcat 31 de puncte, a recuperat 21 de mingi şi a oferit 22 de pase decisive.

Este pentru prima dată când un jucător înscrie cel puţin 30 de puncte, reuşeşte 20 de recuperări şi 20 de pase decisive în acelaşi meci.

Al 29-lea triple-double al său într-un sezon este unul – egalat – în istoria lui Denver Nuggets.

De asemenea, este a şaptea oară în acest sezon când sârbul „triplează” cu cel puţin 15 puncte, 15 recuperări şi 15 pase decisive, egalându-l astfel pe Oscar Robertson, o legendă NBA a anilor ’60 şi ’70 şi un mare specialist al triple-double-urilor.

Cele 22 de pase decisive ale lui Jokic sunt un record pentru un pivot în liga profesionistă nord-americană.

„Nikola Jokic este unic. Nu pot să-l descriu, aşa că nu-mi cereţi să o fac. Tipul este pur şi simplu un jucător incredibil, iar când eşti unul dintre ei în această ligă şi în istoria extraordinară a acestei ligi, asta spune multe.

Există o mulţime de jucători buni în această ligă, dar Nikola, în opinia mea, este într-o clasă aparte”, a declarat antrenorul echipei Nuggets, Michael Malone, citat de ESPN.

31 PTS | 21 REB | 22 AST

The first 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST game in NBA history. 🚨

Nikola Jokić is in a league of his own.

— NBA Australia (@NBA_AU) March 8, 2025