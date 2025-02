VIDEO Martin Scorsese, omagiu pentru filmul românesc și regizorii Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Radu Afrim și Radu Jude

Regizorul american Martin Scorsese, considearat un disruptor și creator de școală în cinematograful mondial, a adus un omagiu filmului românesc și regizorilor Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Radu Afrim și Radu Jude, potrivit unui fragment de interviu postat de Cultura la dubă.

”Îmi plac cu adevărat filmele românești. Îmi plac Mungiu, Puiu – scuze dacă pronunț greșit. De asemenea Afrim și Jude”, a spus regizorul american.



El a menționat și mai mult titluri care l-au impresionat, precum ”Polițist, adjectiv”, ”Sierra Nevada”.

Scorsese a pus accentul pe filmele ”Aferim” și ”Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, despre care a spus că ”a fost cu adevărat șocant”.

Reamintim că regizorii noului val al filmului românesc, început la finalul anilor 90, au primit o recunoaștere artistică europeană prin premii la marile festivaluri din Franța, Germania și Italia.

Scorsese este regizorul unor filme cult precum Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino, Gangs of New York, The Departed, The Color of Money, The Last Temptation of Christ sau The Age of Innocence.