VIDEO Liderul mondial (Judd Trump), calificare lejeră – Dueluri tari în sferturile Players Championship la snooker

Judd Trump (liderul mondial) nu a avut emoții în duelul cu Lei Peifan din optimile Players Championship la snooker, calificarea venind după un succes cu 6-2. În sferturile competiției sunt programate meciuri foarte interesante, precum Neil Robertson vs Mark Selby și Mark Williams vs Kyren Wilson.

Pe lângă Trump, de o calificarea lejeră a avut parte și Mark Selby. Al treilea jucător al lumii l-a învins cu scorul de 6-3 pe Si Jiahui.

Victorii au bifat și Shaun Murphy (6-4 cu Barry Hawkins) și Neil Robertson (6-3 cu Stuart Bingham).

Revenind la Judd Trump, liderul mondial, acesta a bifat breakuri de 81, 80, 118, 113, 139 și 64 în victoria contra lui Lei Peifan.

Rezultatele zilei de marți la Players Championship

Vor avea loc miercuri

Cum arată duelurile din sferturi

