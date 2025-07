VIDEO Liderul ATP, salvat de accidentarea adversarului: Sinner, în sferturi la Wimbledon, deși era condus cu 2-0 la seturi

Grigor Dimitrov a făcut meciul carierei contra liderului mondial, însă la scorul de 2-0 la seturi în favoarea sa, bulgarul a fost nevoit să abandoneze din cauza problemelor fizice. Jannik Sinner merge astfel în sferturile de la Wimbledon, cu toate că pe teren scorul îi era potrivnic.

Centralul de la All England Club a avut parte luni seara de o poveste aparte: Dimitrov a reușit un meci foarte bun, și-a adjudecat primele două seturi ale partidei cu Sinner, iar meciul curgea în direcția unei mari surprize.

La scorul de 6-3, 7-5 și 2-2 la game-uri în cel de-al treilea set, Grigor a simțit unele dureri în zona mușchilor pectorali.

Bulgarul de 34 de ani a cerut un time-out medical și a părăsit Centralul londonez. Revenirea pe teren nu a mai fost posibilă, iar cu ochii în lacrimi, Dimitrov a fost nevoit să abandoneze.

În total, cei doi au stat pe teren două ore şi 7 minute.

În aplauzele frenetice ale publicului britanic, Grigor a părăsit arena cu inima frântă: pentru a cincea oară consecutiv, bulgarul a fost silit să abanoneze într-un turneu de Grand Slam.

„Nu pot considera asta o victorie”, a declarat, cu fair-play, Jannik Sinner, liderul ATP, după încheierea prematură a partidei cu Dimitrov.

Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2

A sight we never want to see.

Grigor Dimitrov retires from his match against Jannik Sinner at Wimbledon.

First time in the Open Era anyone has retired from 5 consecutive Grand Slams.

He was leading world #1 Jannik Sinner 2 sets to 0 and playing incredibly.

Heartbreaking moment for a great champion. 💔 pic.twitter.com/OPrEG8pMB1

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2025