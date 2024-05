VIDEO Jerry Seinfeld, boicotat la ceremonia de absolvire de la Universitatea Duke pentru că susține Israelul/ Zeci de studenți au ieșit din sală strigând ”Palestina liberă”

Zeci de studenţi au plecat duminică de la ceremonia de absolvire a Universităţii Duke, iar unii au scandat „Palestina liberă” pentru a protesta faţă de invitatul evenimentului, nimeni altul decât comediantul Jerry Seinfeld, relatează Reuters, citat de News.ro.

Studenţii au fost deranjaţi de faptul că Jerry Seinfeld a susţinut Israelul pe tot parcursul războiului din Gaza.

Crowd boos at Duke University as Hamas students stage walkout during Jerry Seinfeld graduation speech.pic.twitter.com/tmnUR6WdEE — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 12, 2024

Alţi absolvenţi i-au scandat însă numele – „Jerry! Jerry!” – în timp ce actorul a primit o diplomă onorifică, iar Seinfeld şi-a ţinut apoi discursul fără întreruperi majore.

Cu rădăcini evreieşti, el a vizitat Israelul şi l-a susţinut vocal de la 7 octombrie, când gruparea militantă Hamas a ucis 1.200 de persoane şi a răpit alte 252, chiar dacă operaţiunile militare ulterioare ale Israelului au ucis peste 35.000 de palestinieni.

Boicotul studenţilor de la Duke University este cea mai recentă manifestare a protestelor care au zguduit campusurile universitare americane, studenţii cerând ca instituţiilor lor de învăţământ să se dezică de furnizorii de arme şi de alte companii care profită de pe urma războiului. Ei cer, de asemenea, amnistie pentru studenţii şi membrii facultăţilor care au fost sancţionaţi disciplinar sau concediaţi pentru că au protestat.

