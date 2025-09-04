VIDEO Ianis Hagi, noul jucător al echipei Alanyaspor, din Turcia
Ianis Hagi este noul jucător al echipei Alanyaspor, grupare din prima ligă de fotbal a Turciei. Formația a anunțat transferul lui Ianis pe rețelele sociale.
Contractul dintre cele două părți este valabil pentru următoarele două sezoane.
„Turcia este a doua mea casă şi abia aştept să încep aventura aici. Ne vedem în curând”, a transmis Ianis Hagi, într-un video postat pe rețelele sociale.
La Alanyaspor, Ianis va purta numărul 14 pe tricou. El a ajuns la formația turcă din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de Glasgow Rangers.
În vârstă de 26 de ani, Ianis Hagi a jucat de-a lungul carierei la echipele Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Glasgow Rangers, Alaves, iar acum a ajuns la Alanyaspor.
Conform Transfermarkt, Ianis are în prezent o cotă de piață de 1,5 milioane de euro.
Alanyasport este antrenată de portughezul Joao Pereira, în vârstă de 41 de ani. Formația se află pe locul 9 în Super Lig (prima ligă de fotbal din Turcia) și are un lot de jucători evaluat la €19,95 milioane.
Echipa evoluează pe „Alanya Oba Stadyumu”, arenă cu o capacitate de 9.784 de locuri.
„Am vorbit cu Ianis aseară, este bine că și-a găsit echipă, intervenisem și eu la un moment dat pentru un transfer la Dinamo Kiev.
Ce a ales aseară este excelent, i-am zis să se gândească doar le ce are de făcut, i-am spus că îl aștept când va juca.
Regreta și el că nu a găsit mai repede. Turcia e un campionat puternic, îl va stimula, eu zic că a făcut o treabă bună, a ales un campionat bun” – Mircea Lucescu, selecționerul României.
