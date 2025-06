VIDEO Gunoaiele, vandalismul și istoria risipită a unei foste scene de F1: Ce s-a ales de circuitul de la Valencia

Circuitul stradal de la Valencia a găzduit timp de cinci ani curse de Formula 1 sub titulatura de Marele Premiu al Europei. În prezent, construcția este doar o fantomă a trecutului, un traseu în ruină pe care pot fi găsite gunoaie, graffiti și clădiri părăsite.

Între 2008 și 2012, Valencia a găzduit cu mare fast Marele Premiu al Europei de Formula 1.

Proiectat de celebrul Hermann Tilke, circuitul stradal din portul orașului Valencia promitea să aducă sărbătoarea Marelui Circ în inima unui peisaj urban spectaculos.

În realitate, circuitul nu a oferit curse memorabile, iar asta pentru că era destul de greu de depășit: o singură linie dreaptă și multiple viraje de 90°.

În pofida unor modificări în 2011, lucrurile nu au prezentat o schimbare radicală.

A existat o singură cursă notabilă, după cum transmite express.co.uk: cea din 2012, Grand Prix unde Fernando Alonso a obținut o victorie memorabilă împotriva lui Kimi Raikkonen.

De asemenea, la acel moment Michael Schumacher urca pentru ultima dată pe podium în Formula 1.

În mod ironic, a fost și ultima cursă găzduită vreodată de Valencia.

Din 2013, Valencia nu și-a mai făcut loc în calendarul Formulei 1. Circuitul a fost lăsat pradă timpului, iar Valmor Sport (organizatorul principal) s-a tot afundat în datorii uriașe (undeva la peste 255 de milioane de lire sterline).

În prezent, cei interesați pot intra fără nicio problemă în complex, unul devenit un peisaj post-apocaliptic care cuprinde: vegetație sălbatică, clădiri vandalizate, bariere de protecție lăsate pe loc. Pe scurt: un peisaj dezolant.

Anul viitor, Spania va găzdui două Mari Premii de Formula 1: Madrid și Barcelona.

Atunci când Valencia a fost scoasă din calendarul competițional, regula impusă de Bernie Ecclestone (șeful F1 la acel moment) era ca fiecare țară să aibă un singur Grand Prix.

În viitorul apropiat, Spania se poate lăuda cu două curse: pe lângă Barcelona, din 2026 își va face loc în calendar și circuitul stradal de la Madrid.

Madridul promite o experiență spectaculoasă, în timp ce Barcelona ar putea fi înlocuită în următorii ani din peisajul F1.

În contrast cu viitorul strălucit din Madrid, imaginea de azi a circuitului de la Valencia este un simbol al unei epoci uitate și a unui eșec logistic, financiar și sportiv.

Ever wondered what’s left of the Valencia Street Circuit? I had to see it for myself. Over a decade ago, F1 cars flew through these streets. Now? It’s silent. Crumbling barriers, empty grandstands, and makeshift shelters. It’s surreal, and a little heartbreaking. 💔#F1 #Formula1 pic.twitter.com/8OCjfEi3Qb

— St11n🏎️ (@Mr_Idi0t_) May 25, 2025