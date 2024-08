VIDEO-FOTO Rita Ora a concertat la Timișoara. Zeci de mii de oameni au venit să o vadă pe artista care jucat și în filmul „Fifty Shades of Grey”

Cel mai așteptat moment al ediției a doua a Celebrării Orașului – parte din moștenirea Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023 – a fost concertul susținut de îndrăgita cântăreață Rita Ora. Zeci de mii de oameni s-au adunat, sâmbătă seara, pe bulevardul I.C. Brătianu, precum și în parcurile Civic și Brătianu, pentru a o vedea pe artista britanică de origine kosovară. Au venit fani din toată țara, dar și din Ungaria, Serbia și multe alte țări europene, pentru a profita de un concert gratuit. Rita Ora se află pentru a doua oară în România în acest an, după participarea la Saga Festival în București.

„Am pregătit același show pe care îl fac în toată lumea. Am venit foarte târziu în Timișoara, dar ce am văzut este minunat. Este un oraș extraordinar. Iubesc România! Am multă dragoste pentru această țară, pentru că are muzică atât de grozavă, producători, scriitori. Publicul este întotdeauna atât de entuziasmat. Am emoții de fiecare dată când urc pe scenă. Nu am așteptări, sper ca oamenilor să le placă show-ul. Pentru mine, este un an plin, cu filme, cu muzică; în septembrie va apărea și noul meu album. Doar continui…”, a spus Rita Ora înainte de concert.

În backstage, Rita Ora a avut parte de vizita unui mare fan, în persoana viceprimarului Ruben Lațcău, care și-a făcut câteva selfie-uri cu vedeta.

Nu au lipsit hiturile „Let You Love Me”, „Hot Right Now”, „How We Do (Party)” și „Your Song”, piese cu sute de milioane de stream-uri.

Rita Ora a invitat pe scenă o tânără din public, alături de care a cântat „Dancing Queen” de la Abba.

Rita Ora este cunoscută și pentru rolurile sale din filme. Poate cea mai memorabilă apariție este cea din „Fifty Shades of Grey”, unde interpretează rolul Milei, sora adoptivă a personajului principal, Christian Grey.

Înainte de concertul Ritei Ora, pe scena de pe bulevardul I.C. Brătianu a urcat artistul britanic Passenger, și el un muzician în vogă.

De încălzirea atmosferei pentru cele două vedete internaționale s-au ocupat moldovenii de la Zdob și Zdub, care, la final, au dedicat un moment în amintirea lui Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, decedat nu cu mult timp în urmă.

Celebrarea orașului a adunat sub aceeași umbrelă în jur de 170 de evenimente mai mari sau mici, atât culturale, cât și sportive, în mai multe puncte ale Timișoarei. Evenimentele continuă și duminică.