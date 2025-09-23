VIDEO Finanțare ilegală cu criptomonede din Rusia a unor partide politice din Republica Moldova. Procurorii moldoveni fac 30 de percheziții

Procuatura Anticorupție din Republica Moldova (CNA) și procurorii din municipiul Bălți fac marți peste 30 de percheziții în Republica Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante, potrivit unui comunicat.

Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unor partide, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică 28 septembrie.

Procurorii moldoveni susțin că fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede.

Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali.

Ofițerii anticorupție au identificat livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9 milioane de lei moldovenești (circa 460.000 de euro) realizate în mod criptic netransparent, potrivit comunicatului citat.

Perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.