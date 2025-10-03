G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Faza zilei: „Așa ceva nu se mai vede în fotbal” –…

Portarul Berke Ozer a fost eroul lui Lille în victoria cu 1-0 din Europa League de pe terenul Romei
Berke Ozer, eroul lui Lille / Sursa foto: captură video

VIDEO Faza zilei: „Așa ceva nu se mai vede în fotbal” – Portarul care a apărat trei penaltiuri consecutive contra Romei

Sportz3 Oct • 79 vizualizări 0 comentarii

Berke Ozer a oferit un moment aparte în meciul contra Romei din Europa League: portarul turc a apărat trei lovituri de la 11 metri consecutive. Lille, clubul de care aparține, s-a impus cu 1-0, iar Ozer a fost eroul oaspeților de pe „Stadio Olimpico”.

Berze Ozer, eroul lui Lille în victoria contra Romei din Europa League

În vârstă de 25 de ani, Berke a fost omul partidei pentru Lille: a parat trei penaltiuri consecutive executate de adversarii din Europa League.

Scena incredibilă s-a petrecut după un henţ comis de un jucător al lui Lille în propriul careu.

Roma a primit penalti, dar execuția a fost repetată de trei ori: Ozer a apărat de fiecare dată. Portarul turc a sosit la Lille în vara acestui an, el fiind transferat de la Eyupspor.

Dovbyk a executat primele două penaltiuri, iar Soule pe cel de-al treilea. Poarta lui Lille a rămas însă intactă.

„Ieşim dintr-un astfel de meci foarte obosiţi. Am controlat o bună parte a meciului, finalul a fost dificil, dar cele trei penaltiuri apărate de Berke… nu am mai trăit aşa ceva!”, a transmis Bruno Genesio, antrenorul celor de la Lille.

„Când preiei locul unuia dintre cei mai buni portari francezi, Lucas Chevalier, plecat la PSG, nu este uşor.

Este dificil pentru el – un portar tânăr, necunoscut, venit într-o țară nouă.

Sper că asta îi va da multă încredere și forță pentru a continua să muncească. Este excepțional să faci așa ceva în Europa”, a completat antrenorul francezilor de la Lille.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.