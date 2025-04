VIDEO Dezbaterea de la Antena 3, dominată de lupta Nicușor Dan – Crin Antonescu / Dan a atacat cu terenurile privatizate din Herăstrău, Antonescu l-a acuzat că a refuzat să autorizeze un spital privat pentru pacienți cu cancer / Lasconi i-a strâns mâna lui Dan și l-a pus să jure pe Biblie că nu a mințit

Miercuri seară a avut loc a treia și ultima dezbatere a candidaților la alegerile prezidențiale din 4 mai. Dezbaterea, la care au fost invitați toți candidații, a fost organizată de Antena 3 la Palatul Parlamentului. Victor Ponta nu a participat la dezbatere, la fel și George Simion, șeful AUR, care a lipsit de la toate confruntările cu adversarii săi. G4Media a prezentat LIVE TEXT cu principalele secvențe din timpul dezbaterii care a început la ora 20:00 și s-a terminat după miezul nopții. Vezi aici LIVE-urile G4Media de la prima dezbatere (Digi24) și a doua dezbatere (TVR).



Ora 00:10 Mihai Gâdea încheie dezbaterea cu un mesaj de felicitare pentru toți candidații și un mesaj pentru electorat, spunând că va alege dintre candidații care au participat la dezbaterea Antena 3 și că nu va alege ”un laș”.

Ora 23:55 Candidații prezenți au un minut fiecare pentru mesaj de final.

Ion John Banu Muscel a zis că cel mai probabil va ieși președinte și va da o petrecere de 3 zile la Cotroceni, pe banii lui: ”Voi fi cu dumneavoastră, voi lupta cu dumneavoastră. Iar eu vă iubesc”.

Elena Lasconi: Vreau să vă comunic din suflet, eu îi iubesc pe români, am fost printre ei, de 31 de ani fac asta, nu e o chestiune de antrenament într-o campanie. Voi fi un președinte prietenos cu vecinii, accesibil, tinerii vor decide să rămână în România. Acolo unde femeile au devenit președinte, țara a fost mai prosperă mai aplecată spre educație, sănătate (…) Voi deveni primul președinte femeie al României!

Lavinia Șandru: Sunteți obosiți. Să spunem o rugăciune de Nichita Stănescu (Șandru pune sala să recite o poezie de Nichita Stănescu, sala recită, n.red. Lavinia Șandru recită cu ochii închiși).

Crin Antonescu: Dragii mei, veți mai vota peste 5 ani, vom fi mai bătrâni, n-avem cum să evităm asta, dar putem să evităm să fim mai dezbinați, mai slabi și mai săraci. Se folosește expresia mândri că suntem români. Voi schimba țara aceasta pentru că o voi uni, întări, o voi ridica. Prima condiție este să ne unim, nu să ne unim oameni adevărați cu impostori, ci toți cei care avem ceva în sufletul nostru. Eu sunt creștin, dar cuvintele mele sunt adresate pentru toți pentru că și ei le înțeleg (recită din Biblie, n.red.).

Daniel Funeriu: Astăzi a fost mai bine decât în alte dăți, trebuie să ieșim cu toții mult mai uniți. Statul nostru să fie refondat pe baza adevărului. Una dintre cele mai mari manipulări este acest concept de vot util. Votul util înseamnă demisia gândirii, victoria sistemului.

Nicușor Dan: Continuați să credeți în România. România are oameni care îi fac cinste, mari firme care au muncit pentru asta, un sistem academic bun, mulți oameni cinstiți, care vor să pună umărul să ducem mai departe țara asta, România are viitor. Aveți niște alegeri importante. Alegeți oamenii nu după ce promit că vor face, ci pentru ce au făcut ei până acum. Gândiți-vă la candidați ce-au făcut fiecare pentru dreptate. Și continuați să credeți în dreptate.

Cristian Terheș: Vreau să visați pentru o secundă unde doriți să fie România în 2030, atunci vor fi din nou alegeri prezidențiale. Cei care vă spun să votați cu un candidat pentru că altul n-are șanse sunt aceiași care n-au dat șansă României. Cum vreau eu să arate România în 2030? Puternică, sigură, prosperă, ca cei rămași să nu mai plece. O Românie care își înțelege destinul istoric (…) Vreau o Românie în care drepturile și libertățile fiecărui român sunt respectate. Sper că în această campanie v-am convins (…). Forță!

Ora 23:41 Candidații continuă, pe rând, să coboare de pe scenă între alegătorii altui candidat pentru a-i convinge să le dea votul (spre exemplu, Nicușor Dan a coborât între susținătorii Elenei Lasconi)

Ora 23:33 Mihai Gâdea îi cere Elenei Lasconi să se țină de promisiune și să spună în emisiune cine a făcut presiuni asupra sa.

Elena Lasconi spune că a fost o discuție cu liderii din coaliție, după primul tur, în care i s-a cerut să promită că va pune o anumită persoană la șefia SRI când va ajunge președinte.

Lasconi refuză să spună nume sau să spună exact reprezentanții căror partide au purtat discuția cu ea.

Lasconi spune că discuția ar fi avut loc după primul tur prezidențial din 24 noiembrie și că a refuzat, iar apoi alegerile au fost anulate, lăsând să se înțeleagă faptul că cele două evenimente, refuzul său de a promite un anumit șef SRI și anularea alegerilor, ar avea legătură.

23:30 Fiecare candidat este pus să coboare în sală și să meargă printre susținătorii altui candidat pentru a-i convinge să își schimbe opțiunea de vot.

Ora 23:29 Dezbaterea devine haotică, nu se mai respectă formatul, Cristian Terheș e invitat să-și aleagă un candidat pentru momentul dezbaterii, dar începe să țină un monolog electoral de promovare.

Ora 23:07 Candidații sunt chemați în tandem să își spună lucruri reciproc.

Elena Lasconi – Nicușor Dan.

Elena Lasconi: Eu vreau să-i strâng mâna, să-i spun că l-am apreciat pentru că nu l-am cunoscut, nu-mi place că ai mințit de mai multe ori, pot să dovedesc, dar nu vreau să te umilesc, ai spus că pe data de 8 m-ai sunat, nu m-ai sunat, am dovada de la firma de telefonie mobilă, nu-mi plac oamenii care mint în general. Te-am întrebat ultima dată când ai venit la sediu de ce ai mințit și te-ai uitat pe lângă mine și nu mi-ai răspuns. Așa că, de ce ai mințit? E atât de importantă funcția aia? Eu sunt capabilă să pierd, dar să-mi păstrez verticalitatea.

Nicușor Dan: Eu nu aveam de gând să-i spun nimic, decât succes în campanie, nu am mințit niciodată. Ce vreau să spun, eu vreau să mă uit la oameni, oameni buni avem alegeri în România care definesc direcția.

Elena Lasconi îl pune să jure pe Biblie că nu a mințit niciodată.

Nicușor Dan: Eu sunt creștin ortodox practicant și nu profanez.

Crin Antonescu – Nicușor Dan

Crin Antonescu: Dacă am să-mi spun cu domnul Dan ne-am spus, nu ne-am certat ca să ne împăcăm, respectul meu pentru competitori există. Spre deosebire de domnul Ponta este un om căruia îi strâng mâna.

Nicușor Dan: Nimic domnului Antonescu, a fost o competiție. În schimb, către membrii și simpatizanții PNL cred că îmi permit ca om de dreapta să am o opinie. Direcția în care merge acest partid nu este corectă, apropierea de PSD strică, iar acest partid ar trebui să se apropie de celelalte partide de dreapta pentru că România are nevoie de o discplină a muncii, a legii și de o stimulare a investițiilor (Cei doi au dat mâna, n.red.)

Crin Antonescu: Apelul domnului Nicușor Dan către PNL e normal și eu mă uit la votanții dumneavoastră de azi, votanții mei de mâine.

Elena Lasconi, către Crin Antonescu: Așa a făcut și cu USR, poate o să aveți parte de un puci.

Elena Lasconi – Lavinia Șandru

Elena Lasconi: Cât o să trăiesc o să sprijin femeile, n-am să le atac decât dacă fac derapaje grave sau încalcă legea. Am ajutat studente care nu erau astăzi în presa din România. Mi-au trecut prin mână 1000 de studente. Nu o să subestimez forța femeii. Vă doresc succes!

Lavinia Șandru: Vă mulțumesc, mi-a părut rău pentru ce vi s-a întâmplat (deschide o discuție despre abuzurile împotriva femeilor, menționând activități casnice, n.red.).

Crin Antonescu – Elena Lasconi

Crin Antonescu: Îi apreciez dârzenia cu care a luptat pentru a-și apăra candidatura, partidul. Este o doamnă luptătoare.

Elena Lasconi: Nu sunt violentă și detest violența, îmi place că sunteți precaut (Antonescu se îndepărta, n.red).

Crin Antonescu: Ați spus că m-ați plăcut, m-ați votat, să nu fac vreo indiscreție (începe o discuție cu înțepături între cei doi referitoare la teme din cele trei dezbateri, n.red.)

Ion John Banu Muscel e chemat singur

Ion John Banu Muscel: Motivul pentru care sunt în această competiție este de a da o șansă să alegeți un președinte (Cere să fie pus față în față cu Crin Antonescu, n.red.)

Crin Antonescu (după ce Banu îi spune că nu îi vede bine pe români cu Antonescu președinte, n.red.): Nu împărtășesc opinia domniei sale dar îi urez succes.

Banu: Și eu dumneavoastră dar să nu ieșiți președinte.

Daniel Funeriu – Crin Antonescu

(Antonescu începe să recite o poezie din Ion Minulescu, stând jos, Funeriu stă în picioare și îl ascultă).

Daniel Funeriu: În 2012 s-au întâmplat lucruri de care ați fost responsabil (…) Să ne spuneți dacă limba engleză sau altă limbă străină este una din calități.

Crin Antonescu: Două limbi. Conversez în engleză, citesc foarte des cărți în limba engleză, merg rar cu avionul.

Ora 22:52 O întrebare pentru toți candidații din partea jurnalistului Răzvan Dumitrescu, despre cum se raportează președintele la crizele societății: Trăim o perioadă cu crize (….) În situația în care Republica Moldova este atacată de Federația Rusă, ce ați face în calitate de comandant al Forțelor Armate și șef CSAT, care sunt pașii concreți legali, constituționali, în ordinea în care vă obligă legea?

Ion John Banu Muscel: Când noi am intrat în UE, respectiv NATO, ne-am delegat responsabilitățile noastre unei forțe superioare, unei uniuni. Prima datorie ar fi să comunic cu acest organism, ce decid dânșii (…) care țin Uniunea Sovietică (Federația Rusă n.red.) deoparte. M-aș ghida care sunt cerințele acestei organizații NATO, după aceea voi consulta în ce măsură putem să ne riscăm viețile tinerilor noștri.

Elena Lasconi: În primul rând i-aș ordona Șefului Statului Major să întărească granița cu Republica Moldova, aș vorbi cu Maia Sandu, aș trimite ajutor umanitar. Moldova e țară neutră, nu putem să trimitem trupe, aș activa articolul 4 NATO să avem consultări și dacă au nevoie de orice alte materiale sau lucruri care să fie non-combat le vom trimite pentru că nu putem să ne implicăm militar la acest moment, aș vorbi cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Nu aș declara mobilizare parțială, generală în momentul acela.

Lavinia Șandru: În Republica Moldova trăiesc 1 milion de cetățeni români. Convoc CSAT și cer o reuniune de urgență NATO ca să punem la adăpost Republica Moldova. Dar asta e ceva reactiv. Ca să nu ajungem acolo, intrând în UE, ajutăm Republica Moldova și obținând garanții de securitate de la NATO.

Crin Antonescu: Comunic imediat cu Maia Sandu, declanșez planul național de apărare, convoc CSAT, activez articolul 4 NATO, vorbesc cu UE, nu convoc Parlamentul pentru că nu e timp și nevoie, dau toate formele de ajutor Moldovei cu excepția intervenției militare. 1 milion de cetățeni din Moldova sunt și români, e parte a națiunii române atacată.

Daniel Funeriu: Republica Moldova este neutră prin Constituție, până în 2034 nu este prevăzut un rol pentru România (în strategia de apărare). Acțiuni concrete: Măsuri imediate pentru tot ce înseamnă refugiați, 2. Articol 4 din Tratatul NATO, Dar această criză este improbabilă în Transnistria, trupele rusești sunt foarte slabe. Tot ce vine dinspre Federația Rusă, Odesa este un punct de netrecut. Principala măsură: Dezvoltare în comun cu Republica Moldova. Prevenția prin arme de care Republica Moldova are nevoie. România nu va fi în pericolul niciunui conflict armat în mandatul meu.

Nicușor Dan: Foarte important modul în care se termină conflictul din Ucraina. E necesar ca discuțiile pentru garanții de securitate pentru Ucraina să conțină și un capitol pentru Republica Moldova. Cu cât mai repede Moldova intră în UE este mai sigură. Dacă deja se întâmplă este un scenariu care este puțin probabil acum pentru care și Moldova trebuie să aibă un protocol și România să aibă un protocol pregătit.

Cristian Terheș: Este cel mai negru scenariu cu care un președinte al României se va confrunta. Oamenii de la Cotroceni trebuie să-ți facă scenarii pro-active pentru ce se va întâmpla. Dacă primești un telefon nu poți decât să deschizi granițele să-ți vină refugiații. Pregătirea teritoriului pentru apărare. Moldova e stat neutru, nu poate intra România cu trupe pentru că îi încalcă integritatea teritorială.

Ora 22:49 Cristian Terheș, întrebare către ”fiecare cetățean român”: Cum vă simțiți cei care vreți să votați pentru unul dintre cei patru care n-au fost în seara asta aici? Fiecare am avut decența să venim și să răspundem. Patru n-au avut! Ei vor să conducă destinele unei țări. V-ați pune destinele, viața în mâinile lor? La lucrul ăsta vă invit să vă gândiți.

Ora 22:42 Mihai Gâdea le cere candidaților să spună o calitate a candidatului pe care îl indică moderatorul și un defect al său.

Elena Lasconi – Crin Antonescu: Nu pot să vă spun o calitate a domnului Antonescu. Cred prea mult în oameni (defect al său, n.red.)

Nicușor Dan – Crin Antonescu: Este un intelectual. La mine, sunt perfecționist în sens negativ uneori.

Crin Antonescu – Nicușor Dan: Prima calitate la domnul Nicușor Dan, am un respect extraordinar pentru matematică, a făcut un doctorat la Sorbona, este pentru mine un vârf și mă înclin. Un defect al meu – că n-am făcut doctorat în matematică la Sorbona (râde, n.red.). Un defect al meu este că uneori fug din fața a prea multă suferință și oamenii care vor să facă ceva pentru ceilalți trebuie să învețe să dea piept cu suferința altora.

Daniel Funeriu – Ion John Banu Muscel: Calitatea domnului Banu, îi admir perseverența în urmarea propriilor idei, cred că atunci când candidezi la o funcție importantă e sănătos să-ți expui acele idei și să nu te ghidezi după revista presei. Defectul meu, uneori sunt prea didactic, merg prea în detaliu când explic lucruri ceea ce poate să dea multor jurnaliști impresia de aroganță.

Lavinia Șandru – Nicușor Dan: Are calitatea că trec pe lângă dumnealui toate atacurile, toate durerile, efectiv nu-l afectează cu nimic. Iar defectul meu, mă grăbesc, n-am răbdare.

Ion John Banu Muscel – Elena Lasconi: Aș putea spune că probabil are multe calități dar nu văd niciuna care să iasă în evidență, că nu o cunosc, decât că e muncitoare și perseverentă. N-am defecte și nici păcate.

Cristian Terheș – Daniel Funeriu: Intelectual. Extrem de rafinat. Defectele mele: Sunt prea serios, alții spun că am prea mare încredere în oameni. Poziția pentru care candidăm necesită seriozitate. Acum râdem, facem miștouri, dar când plecăm acasă ei rămân cu râsetele, dumneavoastră cu suspinele.

Ora 22:37 Mircea Badea, către Cristian Terheș: Am inițiat un protest la CNA, am contestat inclusiv rostul acestei instituții, ca atare ulterior nu am depus niciodată o plângere la CNA. Ați afirmat că ați făcut multe proteste. Pe de altă parte, sunteți campion la plângeri la autorități. Ce zic autoritățile când vă văd: A venit să ne înjure sau ne cere ceva?

Cristian Terheș: Dumneavoastră luați în derâdere un drept fundamental al cetățenilor, dreptul de a petiționa. Când am trecut prin examenul de cetățenie (…) unul dintre acele drepturi este dreptul de a petiționa. Toată lumea în România stă și face mișto, glumițe, dar întrebarea este tu ce-ai făcut? Am fost primul care în 2016 am cerut DNA să îmi prezinte ordonanța de clasare. Au refuzat, i-am dat în judecată din SUA. N-am găsit avocat în România pentru că îmi spuneau tu îți dai seama ce înseamnă să o dai în judecată pe Kovesi? (…) Și am câștigat.

Ora 22:33 Mircea Badea, către Daniel Funeriu: Ați lucrat pentru două persoane: Un laureat al Premiului Nobel și domnul Băsescu. La dumneavoastră se vede. Dar la domnul Băsescu de ce nu se vede că ați lucrat pentru el?



Daniel Funeriu: Gândiți-vă ce ar fi fost Traian Băsescu dacă nu-i eram consilier.

(Din sală: Ooooo…)

Ora 22:31 Mircea Badea îi amintește Elenei Lasconi că i-a atras atenția lui Crin Antonescu asupra declarației ”sunteți tânără, admirabil de tânără și de toate cele” spunând că ”s-a săturat” de cei care se iau de femeile blonde: De ce nu v-ați simțit agresată când domnul Băsescu v-a spus să rămâneți blondă?

Elena Lasconi: Era o glumă proastă, m-am și delimitat (…) Am reacționat și ieri. Mi s-a părut o bădărănie să îi spui jurnalistei că… Care ați fost măcar o dată claxonate, măcar o dată trimise la cratiță?

Mircea Badea: Doamna Lasconi, ați devenit foarte serioasă. Eu doar voiam să vă spun de Băsescu.

Elena Lasconi: Hahahaha.

Ora 22:27 Nicușor Dan nu adresează întrebări contracandidaților ci adresează două întrebări publicului/electoratului: S-a vorbit foarte puțin de speranță, s-au propagat multe minciuni, inclusiv multă ură. Întrebarea pentru cei care se uită la noi: Această campanie va trece și vom fi toți în 19 mai și vom fi o țară cu deficit uriaș care se vede în prețuri (enumeră mai multe crize sociale din România, între care și depopularea etc) Este statul român așa cum a funcționat până azi capabil să răspundă la aceste întrebări? Și cine este capabil să se adapteze?

Ora 22:11 Încep discuțiile despre politică externă. Fiecare candidat primește aceeași întrebare de la jurnalista Sabina Iosub. Care va trebui să fie prioritatea zero în materie de politică externă în mandatul dumneavoastră și o chestiune pe care o rezolvați sau care sunt primii pași pe care îi faceți în primele șase luni?

Ion John Banu Muscel: Prioritatea nr. 1 ar fi relațiile pe care ar trebui să le avem în cadrul NATO și include și SUA. Noi să considerăm că nu avem niciun fel de divergențe cu țările din jurul nostru, pe care să le rezolvăm în NATO. Rezolvare diplomatică a acestor conflicte.

Elena Lasconi: Prioritatea mea este interesul național, înainte de toate. În primele 6 luni trebuie să prezint strategia de apărare a țării. Îmi doresc să avem o relație bună cu vecinii. Îmi doresc să mă întâlnesc cu Donald Trump pentru că avem un parteneriat strategic (…) Îmi doresc să producem armament, să devenim un hub pentru inteligența artificială (Jurnalist: Ce îi cereți concret lui Trump?) Să nu retragă trupele de pe teritoriul României și investitori.

Lavinia Șandru: Asigurarea securității României. 1. Relația cu SUA, 2. Consolidarea poziției în NATO și UE (parteneriate cu Polonia), 3. Securitate alimentară (politica agricolă comună, concurență neloială cu grânele din Ucraina).

Crin Antonescu: Trei lucruri care pornesc în același timp. 1. Cele mai bune garanții de securitate pentru Republica Moldova, 2. Revenirea la funcționarea normală cu SUA, 3. Atragerea sub interes de securitate a Franței, Germaniei și UK în zona Mării Negre. Declanșarea unor discuții de tratat de securitate cu Franța și UK, dar mai ales Franța.

Daniel Funeriu: Ultimul document de politică externă este Pactul de la Snagov, de 30 de ani. Readucerea la zi a politicii externe. Înainte, să arătăm adevărul. Fără a arăta adevărul despre cataclismul democratic din decembrie 2024 nu vom fi credibili. Trei piloni: 1. NATO-UE-parteneriat strategic, 2. Diplomația economică, bogăție pentru români în afara granițelor țării, 3. Relația cu Republica Moldova. Am început legislație pentru ca cetățenii din Republica Moldova să circule fără vize. România să facă astfel încât Republica Moldova să fie admisă cât mai repede. Dezvoltare în comun cu Republica Moldova, nu doar ajutorare. În multe domenii este fratele sau sora noastră mai deșteaptă.

(Crin Antonescu și Daniel Funeriu s-au menționat reciproc și s-au completat în chestiunea importanței Republicii Moldova în politica externă a României, n.red.)

(Elena Lasconi și Lavinia Șandru atrag atenția că nu au avut același timp alocat pentru a discuta despre politica externă. Elena Lasconi: ”Spunem că avem un minut, ni se atrage atenția și alți contracandidați…”. Mihai Gâdea îi spune Elenei Lasconi că va beneficia de timp suplimentar ulterior)

Nicușor Dan: Prioritatea zero este securitatea României și a Republicii Moldova, trebuie să consolidăm parteneriatul cu SUA, trebuie să colaborăm la programul de înarmare al UE, securitatea cibernetică/războiul hibrid. Iar în ceea ce privește Republica Moldova, securitatea depinde de o interconectare administrativă, energetică, de transport, economică cu România. Așa cum trebuie să recâștigăm încrederea în SUA trebuie și a românilor și a Republicii Moldova pentru că e corupție în vămi și la cetățenie.

Cristian Terheș: Vreau să punctez ce și cum să fac: Reevaluare Ministerul de Externe. E inadmisibil să ai persoane detașate de la alte instituții, inclusiv de la Primăria Generală. Diplomația este o carieră, astăzi avem nevoie ca oamenii buni din acest sistem să rămână iar pilele să plece. E importantă diplomația publică. Noi nu vorbim despre noi în străinătate, iar când vorbim, vorbim rău. (…) România are sute de mii de români în SUA, milioane dacă adaugi și generația a doua. Fiecare este un ambasador.

Ora 22:09 Crin Antonescu spune că Daniel Funeriu n-a intrat în cursa electorală ca ”iepure” al său, dar spune că i-ar plăcea să se sfătuiască cu Funeriu dacă Antonescu va ajunge la Cotroceni. Continuă o discuție despre nivelul educației din România, legiferarea în Educație, competențele elevilor etc.

Ora 22:02 Daniel Funeriu, către Crin Antonescu: Întrebările mele produc efecte mari. Dacă i-am provocat emoții lui Nicușor Dan, e al doilea cel mai greu lucru după ce i-am convins pe socrii să mi-o dea pe nevasta mea. În 2011, domnule Antonescu, v-am invitat la minister (Educației, n.red) pe dvoastră și domnul Ponta să vorbim despre Educație. N-ați venit. Apoi domnul Ponta a devenit premier. Prima curiozitate: Cum v-ați rezolvat conflictul de loialitate între adevăr și prietenia cu domnul Ponta în ziua în care ați avut certitudinea că a schimbat comisii care să-i judece plagiatul. A doua întrebare: Domnule profesor (Crin Antonescu e profesor de istorie, n. red.) patru lucruri pe care trebuie să le învețe un copil în 2025 și o competență pe care să o aibă?

Crin Antonescu: În 2011 eram coleg în conducerea USL cu domnul Ponta. Când a izbucnit scandalul plagiatului, eu am sperat multă vreme că este o acuzație, pentru că venea din partea patronului dumneavoastră spiritual domnul Traian Băsescu. Plagiatul este una din cele mai odioase forme de furt. Nu e o hoție ca oricare alta. Plagiatul s-a dovedit epidemic, România a inventariat doar plagiatul unor politicieni. Cam câte plagiaturi ar fi în lumea academică? Eu am avut cel mai mare șoc când a spus că abia din 2002 s-a introdus regula când dai un citat să pui ghilimele. Eu nu l-am crezut că nu sunt ignorant. N-am avut eu să-i dau un verdict, i s-a dat verdictul. Omul și după ce s-a stabilit academic că e plagiat s-a dus în justiție să-și recupereze titlul și l-a recuperat. Ce trebuie să învețe un elev: disciplina, disciplina intelectuală, disciplina de grup și mai ales onoarea, care exclude din capul locului plagiatul, care te face să înțelegi că ești purtătorul unei averi pe care trebuie să o dai mai departe.

Ora 21:38 Mircea Badea, către Crin Antonescu: Ieri nu ați dat mâna cu domnul Ponta. Nu dați mâna cu alegătorii?

Crin Antonescu: N-am dat mâna cu el, e un gest privat, îl pot explica cui dorește până la o limită. Am dat mâna cu toți politicienii. Cu domnul Ponta nu o mai dau din motivul că în această campanie cu acoliții săi, cu Ghiță, au trecut sub un nivel acceptabil pentru niște oameni să dau mâna cu el.

Ora 21:35 Mircea Badea și Lavinia Șandru vorbesc despre cine va ajunge consilierul Laviniei Șandru dacă va ajunge președinte.

Lavinia Șandru: Avem o doamnă cunoscută peste tot în lume (…) deja am trei nume”.

Mircea Badea: Victor Ponta?

Lavinia Șandru: Nu știu. Voi discuta cu domnul Marcel Ciolacu să văd ce înseamnă să fie Victor Ponta consilier.

(Continuă o discuție între Lavinia Șandru, Mircea Badea și Crin Antonescu despre fostele alegeri și consilieri, iar Șandru îi propune lui Mircea Badea să îi fie purtător de cuvânt la Cotroceni. Mircea Badea îi spune că prima femeie care i-a propus să-i fie purtător de cuvânt a fost Laura Codruța Koveși și a refuzat-o, n.red.)

Ora 21:30 Crin Antonescu, către Nicușor Dan: Acum 5 ani vi s-a solicitat aprobarea pentru construirea unei clinici oncologice pentru copii Sanador, ați stat în procese. Acum 2 ani instanța a dat o decizie definitivă. De 2 ani trebuia să semnați autorizația de construcție. Azi ați semnat-o (…) Un om care vrea să facă legea nu respectă 2 ani decizia. În toți acești ani v-ați gândit la copii? E un hobby, e un lobby, e doar lentoare, e altceva, ce e?

Nicușor Dan: Dacă dumneavoastră aveți vreo problemă cu modul în care se tratează cancerul în România vă rog să vă adresați colegului dumneavoastră domnul Rafila. Dacă vorbim de sistemul medical din România, trebuie să constatăm că de 30 de ani nu există o viziune pentru sistemul medical din România, pentru infrastructura sistemului medical, nu există proiecte pentru mari spitale sau care să înlocuiască infrastrctura improprie. Dacă din lipsa acestei viziuni se pune presiune pe un primar să semneze un act pe care îl consideră ilegal (…) și nu sunt 2 ani ci câteva luni, ca să înțelegem și noi ce avem de făcut.

Crin Antonescu, drept la replică: Noi toți chiar avem o problemă cu tratarea cancerului în România pentru că e pe primul loc. Cineva avea cu ce, avea tot temeiul să construiască o clinică pentru copii. 5 ani ați stat în procese, de 2 ani aveți o decizie definitivă. Nu e despre Rafila, fiți uman, dați-mi un răspuns. Ați semnat azi aprobarea?

Nicușor Dan: Este vorba exact despre domnul Rafila, dacă dvoastră ați adus în discuție bolnavii de cancer cred că trebuie să îi întrebăm dacă sunt bine tratați în România de colegii dumneavoastră de coaliție. Da, am dat aprobarea. Asta nu înseamnă că un privat cu medici foarte buni trebuie să construiască ilegal.

Crin Antonescu: Trebuie să facem campanie electorală în fiecare lună pentru că așa ați semnat. Am realizat ceva campania asta.

Ora 21:28 Continuă seria întrebări adresate între contracandidați.

Ora 21:14 Încep discuțiile despre politica internă. Aceeași întrebare pentru toți candidații, adresată de Adrian Ursu: Care articol/e din Constituție ar fi primele pe care le-ați propune să le modificați?

John Ion Banu Muscel: Consider că Constituția trebuie să deservească interesele națiunii, ale cetățenilor. Primul lucru pe care l-aș modifica: Aș face ca referendumul popular să aibă putere executivă. Aș face ca Guvernul nostru să fie minoritar nu majoritar, cu 33% să fie suficient.

Elena Lasconi: Eu nu aș modifica, aș adăuga. În timpul mandatului meu vreau să fac un referendum pentru dreptul femeii la avort pentru că a fost câștigat cu greu. Aș vrea să adăugăm fără penali în funcții publice. Și e foarte important punctul 8 de la Timișoara. Avem o Constituție bună, am citit-o de mai multe ori, eram foarte preocupată articolul 86,. 87, 88 (…)

Lavinia Șandru: Aș veni cu o propunere de a modifica Constituția astfel încât să fie o republică prezidențială după model american. În paralel cu o reglementare ca președintele să răspundă în fața Parlamentului, trebuie să prezinte rezultatele la 3 luni și să poată fi demis de Parlament.

Crin Antonescu: Aș susține toate articolele care să limpezească toate ambiguitățile puterii președintelui și premierului (pe politică externă, n.red.) și mai ales dizolvarea Parlamentului – să avem proceduri mai rapide de deblocare a unei crize prin dizolvarea Parlamentului.

Daniel Funeriu: Întărirea puterii referendumului. Întărirea dreptului la opinie. Românii au impresia că nu au acest drept suficient de puternic. Suspendarea președintelui să fie făcută cu avizul conform CCR (…) Autoritățile publice să dea socoteală mai ușor cetățenilor. Discuție societală la Cotroceni dacă să introducem în Constituție moștenirea creștină a poporului român.

Nicușor Dan: Nu este o prioritate pentru mine modificarea Constituției. Avem un cadru constituțional bine înțeles de sistemul administrativ. În programul politic am spus modificarea legii de funcționare a CCR pentru ca judecătorii CCR să fie magistrați de profesie. În perspectivă, cred că o modificare importantă a Constituției ar fi ca și propunerile de membrii CCR să vină tot din sistemul judiciar dar trebuie să facem o bună reprezentativitate.

Cristian Terheș: Prima modificare a Constituției este definirea căsătoriei între un bărbat și o femeie (…) Astăzi nu mai e clar ce e o femeie. Al doilea lucru: Introducerea unei prevederi care spune că Constituția e legea supremă în stat (…) Dreptul românilor de a avea și a folosi cash.

Ora 20:13 Lavinia Șandru, întrebare pentru Victor Ponta, absent: Ce structură a statului român i-a cerut să îl aducă pe George Simion din Republica Moldova? Încă un lucru: A zis că va desecretiza documentele de la Colectiv. De ce n-a făcut-o înainte să demisioneze?

Ora 20:11 Cristian Terheș: Dacă n-ai capacitatea de a explica cine ești, ce faci, nu o să te asculte nimeni. Așa se face la nivel internațional. 20 de minute s-a discutat despre o serie de hârtii, nu mi-e clar cine, ce-a făcut. 90% din români au înțeles? România are o capitală, nu capitala are o țară (îi ceartă pe cei din sală, preponderent din Capitală, care l-au apostrofat când a spus că discuția despre terenurile privatizate în Herăstrău nu sunt relevante pentru românii din țară, n.red.)

Ora 21:10 Nicușor Dan, despre defectele contracandidaților și de ce nu ar trebui votați: O să mă abțin de la această rundă.

Ora 21:07 Se reia dezbaterea.

Daniel Funeriu, despre defectele contracandidaților: Am să vă spun de ce n-ar trebui să mă alegeți pe mine. În primul rând nu sunt parte a sistemului, am rupt sistemul fraudelor la Bacalaureat, am rupt plagiatele, am închis fabricile de diplome. Unii vorbesc la mine de încrâncenare, eu îi zic determinare. Unii îi spun aroganță, eu spun siguranță. Despre ceilalți candidați: Principalul pericol este George Simion. Pe domnul Antonescu l-am caracterizat poetic ca fiind ca spuma de la bere. Pe omul pe care-l respect, pe Nicușor Dan, nu are experiență în politică internațională. Cam asta e. Despre Ponta, hai să fim serioși. V-am rugat să facem ca binele să triumfe.

Ora 21:06 Crin Antonescu cere să se oprească discuția pentru că ”jenant” și reia ”defectele” lui Nicușor Dan.

Ora 21:05 Se creează un moment tensionat. Cristian Terheș se ridică de pe scaun și merge lângă Nicușor Dan. Moderatorul îi taie microfonul lui Cristian Terheș.

Ora 21:03 Nicușor Dan arată cum trei din cele patru contracte semnate pentru privatizarea celor 34 de hectare au fost semnate în timpul mandatului lui Crin Antonescu, care nu neagă acest lucru, iar Nicușor Dan spune că banii încasați din ”chiriile derizorii” ale teraselor din Parcul Herăstrău sunt puțini din cauza contractului încheiat de ALPAB în 2015.

Ora 20:54 Crin Antonescu: Caracterizarea unui contracandidat, care și-o face el însuși. Un contracandidat, Nicușor Dan, răspunde, întrebat de defecte: ”Lipsa comunicării publice, lent și lipsa unui suficient dialog cu partenerii”. Pentru funcția de președinte care este un maxim comunicator, care trebuie să ia decizii repede, mai ales într-o agendă internațională din ce în ce mai precipitată și care în fiecare zi trebuie să aibă dialog cu partenerii politici, social, societatea. Un om care știe asta despre el și candidează: ori are o disfuncție logică, ori este pus de altcineva să candideze. Dacă cineva care nu poate comunica public, care e lent și nu poate avea dialog și pretinde că e onest, n-ar fi suficient dar n-ar fi adevărat.

Nicușor Dan, drept la replică: Am fost 4 ani jumate primar, am făcut multe greșeli dar nu cred că are dreptul să critice pe cineva care a făcut niște lucruri cineva care n-a făcut nimic. În al doilea rând, de multe ori domnule Antonescu ați sugerat lucrurile. Eu cred că indiferent de sexul persoanei care va câștiga președinția acesta trebuie să dea dovadă de bărbăție. Dacă spuneți că cineva m-a pus să candidez spuneți și cine. Puțină bărbăție! Nu eu mi-am mărit salariu, a făcut-o Parlamentul, pentru toți primarii și viceprimarii din țară. E a treia dezbatere și ridicați aceeași problemă: Ați fost ministrul Sportului, ați semnat contracte, v-am adus deciziile instanțelor, am pus aseară pe internet dovada că au fost semnate în mandatul dumneavoastră.

Crin Antonescu, drept la replică: Ați infectat și online și spațiul public cu minciuni, eu am semnat două acte perfect legale. Contractul în care vin rechini, cum le spuneți dumneavoastră, că n-ați avut curajul, ca să nu spun bărbația, că văd că v-ați făcut sexist (arată contractul despre care spune că a fost semnat când nu mai era ministru, n.red)

(Continuă o discuție despre terenurile care au fost privatizate în mandatul de ministru al lui Crin Antonescu în Parcul Herăstrău și Crin Antonescu îi cere lui Nicușor Dan să îi spună câtă chirie au plătit la Primăria București ”rechinii imobiliari care au amenajat restaurante”. Nicușor Dan vorbește în detaliu despre istoria terenului, n.red.)

Ora 20:52 Lavinia Șandru: Eu vreau să vorbesc despre cineva care nu este aici, de domnul George Simion, cred că de frică. Mi s-ar fi părut normal să vină din respect pentru susținătorii lui. Cei care văd o variantă de compromis: George Simion nu este Călin Georgescu. Călin Georgescu n-ar fi zis că jupoaie judecătorii, n-ar fi înjurat atât. Cum va merge George Simion în Ucraina la reconstrucție când el are interdicție.

Ora 20:50 Elena Lasconi: Eu nu am trăit în SUA, o parte din viață am trăit-o la Hațeg, în Deva, apoi am ajuns în toată țara asta (…) N-aș vrea să vorbesc despre niciun contracandidat dar un președinte bun este unul care nu minte, nu trădează și nu este cinstit, dar în momentul ăsta eu nu am contracandidat. Consider că este o onoare să slujești (poporul român, n.red.).

Ora 20:48 John Ion Banu Muscel (nu înțelege întrebarea și vorbește despre el, n.red.): Consider că eu sunt cel mai bun candidat pentru calitățile mele pe care le-am construit în timpul șederii mele în SUA. Am venit să aduc o schimbare în politica României.

Ora 20:47 Candidații trebuie să-și caracterizeze contracandidații și de ce nu sunt potriviți pentru funcția de președinte.

Ora 20:41 Elena Lasconi, către Nicușor Dan (sala începe să scandeze numele lui Nicușor Dan): Ați spus la un moment dat că v-ați întâlnit cu Florian Coldea o singură dată la Ambasada Franței. Are o influență în campania dumneavoastră electorală? V-ați mai întâlnit cu el și în ce context?

Nicușor Dan: E o mică eroare de logică, dacă am zis că m-am întâlnit o singură dată nu aș fi putut să mă mai întâlnesc a doua oară. Trebuie să reflectăm foarte serios la ce va fi în România după 19 mai. Repet, cu grijă, ca să nu ofensez pe oricine vrea să voteze orice: Din păcate, opțiunile sunt patru. Invit din nou susținătorii Elenei Lasconi să reflecteze (zâmbește, n.red.) pentru a evita ca România să aibă o finală Ponta-Simion sau Simion-Antonescu.

Lasconi, drept la replică: Stimate domnule Dan, nu e niciun derapaj și stau bine cu logica. Eu v-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva și dacă v-ați mai întâlnit (cu Florian Coldea, n.red.).

Nicușor Dan: Legat de logică, declarația asta am făcut-o la domnul Gâdea acum o săptămână sau două. Vreau să vă aduc aminte 24 octombrie 2024, ați venit în sala de consiliu și ați declarat presei – îi cer lui Nicușor Dan să medieze Lasconi-Ciucă-Orban astfel încât doar unul dintre noi să intre în competiție și să evităm o finală Simion-Ciolacu.

Lasconi: Lungim prea mult, mie îmi place să fiu decentă și să respect oamenii.

Ora 20:35 Mircea Badea începe un dialog despre port de arme individual și înarmarea României cu John Ion Banu Muscel, în contextul războiului de la graniță.

John Ion Banu Muscel: Deci care era întrebarea?

Mircea Badea: Întrebarea era ce caut eu aici? (râsete și aplauze în sală)

Ora 20:32 Mircea Badea, către Nicușor Dan: Am văzut o predilecție a vă referi la rechinii imobiliari, o temă predilectă. Cumva aveam senzația că trebuie să alegem un primar, nu un președinte. Donald Trump, un rechin imobiliar, a făcut multe miliarde…

Nicușor Dan: Nu în București (râde)

Mircea Badea: Nu încă. Are niște planuri în Fâșia Gaza. Veți susține planurile imobiliare ale lui Trump pentru Gaza sau vă opuneți? Salvați Fâșia Gaza sau?

Nicușor Dan: Domnul Badea, să știți că eu i-aș lăsa pe rechinii imobiliari, dar nu mă lasă ei pe mine. În 2008, vreo 40 de ONG-uri au semnat un pact, Pactul pentru București, a fost semnat inclusiv de primarul care a câștigat Sorin Oprescu și am crezut că treaba mea cu rechinii imobiliari s-a încheiat, dar 17 ani mai târziu suntem în aceeași situație. Legat de întrebare: România se coordonează cu aliații săi, dar România susține soluția celor două state, nu se pune problema de relocare din Fâșia Gaza.

Ora 20:29 John Ion Banu Muscel, către Nicușor Dan: Deși nu sunt negativ când vreau să spun ceva aș vrea să îi reamintesc că dacă mergi la olimpiadă nu înseamnă că îți dă dreptul să jignești pe cineva și să uiți de cei 7 ani de-acasă. V-am auzit că vreți să angajați specialiști când conduceți. Dacă angajați sunt o formă de a le plăti participarea la campania dumneavoastră financiară?

Nicușor Dan: Mi s-a reproșat de multe ori că nu am emoții, domnul Funeriu a reușit să mă enerveze (…) Dacă vreți să sugerați o lipsă de onestitate vă rog să vă uitați la oamenii care mă sprijină pe mine și la activitatea mea din ultimii 20 de ani.

Ora 20:27 Încep întrebările între candidați.

Ora 20:15 Jurnalista Cătălina Porumbel: Românii sunt preocupați de rezultatul votului din 4 mai, 18 mai, dar îngrijorați de viața lor după 18 mai (deschide discuția despre deficitul bugetar și criza din 2010, n.red.). Dacă aveți pe masă majorarea TVA, tăierile salariale la buget, impozitarea suplimentară a pensiilor, împrumut FMI, concedieri masive în instituțiile statului și tăierea salariului cu 50% a președintelui, renunțarea la avioane private, reducerea angajaților de la demnitari ce alegeți?

John Ion Banu Muscel: Aș alege prima: Nu o să iau salariul de președinte, nu vreau să îl folosesc, vreau să îl donez unui ONG. Nu aș reduce pensiile. Consider invers, va trebui să creăm fonduri pentru pensii să nu scoatem pensionarii la 40 și ceva de ani. Și tăiem bugetul la armament. Nu vrem armament.

Elena Lasconi: E un moment în care se poate folosi la maximum populismul, doamna Porumbel. Eu zic să îi ucidem dacă vor să conducă țara asta (pe primarii cu indemnizații, n.red.). Președintele României, miniștri, oamenii care reprezintă această țară trebuie să aibă o prestanță. Aș vrea să ne suflecăm mânecile și să lucrăm profesionist, să avem diplomați buni. Să creștem economia prin atragerea de investitori, să avem mai mulți bani de împărțit. E adevărat că sunt multe instituții, institute care trebuie desființate. Gaura neagră: companii de stat. Cătălina Porumbel: Veți dispune concedierea soțulului dumneavoastră? Elena Lasconi: Pot încasa foarte multe lovituri (…) Este nedrept. Este membru USR.

Lavinia Șandru: N-am să fac ceea ce a făcut Traian Băsescu pentru că atunci când a tăiat salarii și pensii am ieșit cu mamele în stradă. Vom tăia pensiile speciale, ele trebuie tăiate, de-acolo luăm bani pentru România, nu să ne împrumutăm la FMI. Un mare abuz. Și, da, pregătim mediul de afaceri, scădem taxe și impozite, să se relaxeze și îi permitem să asimileze funcționarii de la stat la privat.

Crin Antonescu: Există două mari pericole: cheltuiri inutile, risipa vs. populism. Exclud și creșterea TVA și taxe, și FMI și tăierea salariilor. În privința demnitarilor, sigur că le putem tăia la jumătate (…) dar nu trebuie să uităm că în primării sunt salarii mici și nu mai pot angaja oameni valoroși. Avioanele vor fi plătite de la buget, nu sunt populist să zic că trebuie să o ia cu trenul, dar când au treabă și însoțiți de cine trebuie. Dar bugetul se echilibrează din combaterea evaizunii fiscale.

Daniel Funeriu: Sunt măsuri pe termen scurt și lung. Pe termen scurt: Am condus Ministerul Educației cu doi secretari de stat, la un moment dat erau 6-7. 300 de parlamentari, dar din păcate banii economisți astfel nu ajung. Avem 9 miliarde de euro pe care nu-i recuperăm din TVA. Pomenile electorale. Pe termen lung, o economie puternică, România să devină țara care lucrează scump, cu creierul și mâinile dibace.

Nicușor Dan: Am fost în această situație la Primăria Capitalei. Un sfat pe care l-aș da românilor, nu te aștepta ca cine te-a băgat în groapă să te scoată. Două locuri de unde să tai: companiile de stat și capitolul cheltuieli. Pe termen mediu: marea evaziune fiscală, absorbția fondurilor UE. Mediu și lung: Dezvoltarea economiei. (Despre demnitari): Dacă e nevoie, da.

Cristian Terheș: Ca și conservator avem o valoare fundamentală – să nu se crească taxele și impozitele. Cât timp voi fi președinte nu voi semna niciun buget care crește taxe și impozite. Mă voi asigura că vor fi tăiate. E inadmisibil ca românii să plătească 45% din salariu. Problema este cu nomenclatura: Când un om angajat la stat își angajează rudele, nevasta, așa ceva nu se va întâmpla în mandatul meu.

Ora 20:13 Încep întrebările pentru toți candidații.

Ora 20:12 Cristian Terheș: Hristos a înviat! Un președinte pentru toți românii, acesta e obiectivul pe care îl am în minte, un președinte este mandatat și angajat de către popor să lucreze pentru popor. România are nevoie de un președinte indiferent unde se află, să se preocupe de soarta românilor (…) îmi doresc o Românie puternică, sigură și prosperă astfel încât cei rămași să nu mai plece.

Ora 20:10 Nicușor Dan: Există în România oameni care sunt onești, care muncesc, care își plătesc taxele, care au bun simț, vor un viitor pentru ei și copiii lor, România onestă e o sintagmă care îi reprezintă. Vreau să mulțumesc voluntarilor, personalităților publice care mă susțin pentru că în această Românie fără repere există câteva repere, domnul Rebengiuc, Ana Blandiana (…)

Ora 20:08 Daniel Funeriu: În decembrie 2024 a avut loc un cataclism democratic, statul care a fost fondat pe furtul Revoluției și-a arătat limitele (…) Ideile mele care vizează refondarea statului român să fie expuse public. Sunt trei elemente: Bilanț, Plan, Personalitate. La nivel de bilanț tot ceea ce am sădit ca ministru al Educației, lupta împotriva imposturii (…) În precedentele dezbateri a câștigat Răul. În această dezbatere să facem ca Răul să devină sclavul Binelui.

Ora 20:07 Crin Antonescu: Am străbătut aproape întreaga Românie, e bine, e frumoasă, a crescut bine, sunt oameni care aplică idei noi, sunt sute de primari cu lucruri excepționale (…) România este mai înaltă decât clasa ei politică, are nevoie de un lider înțelept, iubitor, demn, capabil să recâștige încrederea societății (…) pot fi acel lider după 10 ani de pauză din viața politică (…)

Ora 20:06 Lavinia Șandru: Candidez pentru că-mi iubesc țara, românii, România să fie recunoscută și respectată, să nu mai fie o țară a abuzurilor. După 5 ani de mandat România să fie prosperă, românii să fie mândri, diaspora să se întoarcă, mamele să fie mândre că sunt reprezentate.

Ora 20:05 Elena Lasconi: Pentru că nu am intrat în combinațiile lor, pentru că dacă aș fi intrat astăzi eram președintele României. Vreau să deschidem toate programele de screening, eu voi reprezenta persoanele vulnerabile, copiii din țara asta care merg flămânzi la culcare, voi fi primul președinte femeie al României și fiecare dintre voi aveți o mamă și o soție și șțtiți cât se bate pentru bine și prosperitate.

Ora 20:04 John Ion Banu Muscel: Dacă ieri seară nu am știut de ce sunt în sală, de data asta cred că știu de ce sunt în sală. Aș vrea să vă spun că sunt aici în această cursă pentru a da o opțiune cetățenilor României pentru a termina cu această ipocrizie (…) nu sunt legat de partid, sunt independent. Trăind atât de mulți ani într-o țară democratică am calificările, calitățile și principiile morale. Voi fi un președinte bun.

Ora 20:03 Mihai Gâdea le cere candidaților să spună de ce sunt potriviți pentru funcția de președinte. Candidații pot vorbi cum vor, în picioare, așezați etc.

Ora 20:02 Temele dezbătute: economie, politică internă, politică externă și atribuțiile președintelui în raport cu nevoile societății. Întrebările sunt adresate de jurnaliștii Antena 3 și vor exista și întrebări personalizate, anunță Mihai Gâdea. Candidații vor putea răspunde în 1 sau 2 minute, dreptul la replică durează 1 minut.

Ora 19:58 Pe scenă intră candidații, în ordinea numerelor pe care le-au tras la sorți: Ion John Banu Muscel, Elena Lasconi, Lavinia Șandru, Crin Antonescu, Daniel Funeriu, Nicușor Dan, Cristian Terheș. Aceștia adresează scurte mesaje electoratului.

Ora 19:56 Mihai Gâdea anunță regulile dezbaterii.

Ora 19:53 Mihai Gâdea se adresează susținătorilor candidaților prezenți în sală.

Ora 19:45 Șapte din cei 11 candidați participă la dezbatere. Lipsesc Victor Ponta, George Simion, Sebastian Popescu și Silviu Predoiu.

Ora 19:40 Candidații au tras la sorți ordinea în care vor răspunde la întrebări: Ion John Banu Muscel – 1, Elena Lasconi – 2, Lavinia Șandru – 3, Crin Antonescu – 4, Daniel Funeriu – 5, Nicușor Dan – 6, Cristian Terheș – 7.

Ora 19:28 Nicușor Dan candidatul independent la alegerile prezidențiale la alegerile din 4 mai, susținut de facto de conducerea USR, a ajuns la dezbaterea Antena 3.

Ora 19:19 Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR-Minorități, a ajuns la dezbaterea organizată de Antena 3.

Ora 19:18 Victor Ponta a anunțat pe Facebook că va participa la slujba de întâmpinare a moaștelor Împărătesei Elena:

”În această seară, la invitația Preasfinției sale Arhimandrit Serafim Baciu, voi participa la momentul solemn de întâmpinare a Moaștelor Sfintei Împărătese Elena precum și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie! Este momentul să mă rog în liniște pentru sănătatea celor dragi mie și pentru binele tuturor românilor 🙏

Ora 19:14 Lavinia Șandru, candidata PUSL, a ajuns de asemenea la dezbaterea organizată de Antena 3.

Ora 19:08 Elena Lasconi, candidata de jure a USR dar care a pierdut sprijinul conducerii partidului, a ajuns la dezbatere.

Ora 19:02 La dezbatere a ajuns John Ion Banu Muscel, un român stabilit în SUA care susține ca românii să dețină arme de foc, pedeapsa cu moartea, este fan Trump și care la a doua dezbatere a stârnit amuzamentul audienței în mai multe momente.

Ora 19:00 Cu o oră înainte să înceapă dezbaterea au sosit susținătorii candidaților, dar și Daniel Funeriu și Cristian Terheș, doi dintre candidați.

Ora 17:30: Victor Ponta a anunțat, într-un interviu la Gândul, că nu va merge la dezbaterea organizată la Antena 3. „Nu vreau să mă cobor”, a spus Ponta.

El a susținut că de la 1 ianuarie și până azi nu a primit nicio invitație de a merge la postul Antena 3. „Azi m-au chemat cumva: băi, am luat banii de la PSD și PNL ca să-l bumbăcim pe Ponta. D\upă cum mă cunoașteți, rezist la dialog, dar nu vreau să mă cobor”, a afirmat Ponta.

Victor Ponta a precizat că miercuri seara va fi prezent la „un eveniment unic în România”, la care a confirmat de mult prezența.

Ponta l-a criticat însă pe George Simion că nu participă la dezbateri.

În total, au fost organizate trei dezbateri ale candidaților la prezidențiale: prima la Digi24 cu principalii cinci candidați, de la care au lipsit și George Simion și Victor Ponta, astfel că au participat doar Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi; a doua organizată de TVR cu toți cei 11 candidați, de la care a lipsit doar George Simion, iar ultima este cea organizată de Antena 3 miercuri seara.

Știrea inițială: Ultima dezbatere a candidaților la prezidențiale va avea loc miercuri seara. Aceasta este organizată de Antena 3 CNN la Palatul Parlamentului.

Candidații vor fi față în față cu Mihai Gâdea. Aceștia vor răspunde întrebărilor jurnaliștilor Antena 3 CNN, precum și întrebărilor din public și din țară, potrivit antena3.ro.

Este ultima confruntare înaintea alegerilor de duminică. Ediția specială începe de la ora 17:00, iar dezbaterea de la ora 19.00.

