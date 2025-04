Serie de gafe ale lui Nicușor Dan la dezbaterea de la TVR: ”În mod realist există patru oameni care pot să ocupe această funcţie în realitate” / Și-a cerut scuze și a provocat rumoare: ”Îmi cer scuze de la alegătorii care sunt înclinați să voteze pentru oricare dintre candidații ăștia”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a provocat unul din momentele serii, la dezbaterea electorală de marți, de la TVR.

Daniel Funeriu a afirmat în cadrul dezbaterii de la Palatul Cotroceni, că toată ziua i-a sunat telefonul pentru a se retrage din cursă în favoarea lui Nicuşor Dan.

”Aş vrea să îl întreb pe domnul Nicuşor Dan de ce mi-a sunat telefonul astăzi să mă retrag în favoarea lui Nicuşor Dan? Toată ziua mi-a sunat telefonul pentru asta”, l-a întrebat Funeriu pe Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a replicat că acest lucru nu este adevărat şi că nu trebuie dată atâta importanţă candidaturii lui Funeriu.

”Domnule Funeriu, am apreciere pentru dumneavoastră ca un om de ştiinţă, ca om implicat în societate, totuşi nu cred că trebuie să dăm atât de multă importanţă candidaturii dumneavoastră. (…) Răspunsul este evident negativ”.

El a adăugat că doar patru candidaţi pot câştiga alegerile prezidenţiale, lucru care a declanșat un val de rumoare în sală.

”În mod realist există patru oameni care pot să ocupe această funcţie în realitate. Aceştia sunt domnul Simion, domnul Antonescu, domnul Ponta şi subsemnatul. Îi invit pe români să voteze în cunoştinţă de cauză”, a declarat primarul Capitalei. Ulterior, Nicușor Dan și-a cerut scuze, însă a făcut o nouă gafă.

”Am greșit, îmi cer scuze de la alegătorii care sunt înclinați să voteze pentru oricare dintre candidații ăștia, dacă prin declarația pe care am făcut-o s-au considerat desconsiderați de afirmația mea. Nu am vrut să fac asta, am vrut să răspund unei șicane”, a încercat să explice Nicușor Dan.

Funeriu a transmis că nimeni nu i-a spus până acum că ar fi irelevant.

”Am lucrat cu doi oameni: cu un laureat Nobel şi un preşedinte de ţară şi niciunul nu mi-a spus că aş fi irelevant”, a adăugat Daniel Funeriu.

Declaraţia lui Nicuşor Dan a deranjat şi alţi candidaţi, unii ameninţând că vor părăsi sala dacă sunt consideraţi irelevanţi.

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a precizat marţi seara că nu l-a sunat pe Daniel Funeriu şi nu a discutat nimic cu Nicuşor Dan despre conducerea Serviciului Român de Informaţii, transmite Agerpres.

„Este o minciună gogonată! Nu l-am sunat pe Daniel Funeriu şi nu am vorbit cu el niciodată de când şi-a depus candidatura. Nu am discutat nimic cu Nicuşor Dan despre conducerea SRI. Chiar aşa de speriaţi sunt unii de Nicuşor Dan încât nu mai au alt mod de a îl opri decât lansând astfel de aberaţii?”, a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.