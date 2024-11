VIDEO LIVE Dezbatere electorală Lasconi – Simion la Micutzu / Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană au refuzat invitația

Candidata USR la Președinție, Elena Lasconi, și candidatul AUR, George Simion, participă, joi, la o dezbatere electorală, organizată de Micutzu pe pagina podcastului său. Acesta a anunțat în urmă cu două zile că Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL) și Mircea Geoană au refuzat invitația la dezbatere.

Ora 15.24: Simion: Propunerea noastră de premier este Marius Dorin Lulea, un antreprenor, cu peste 10.000 de proiecte încheiate.

Lasconi: Printre ele Ambasada Chinei. Dvs nu ați făcut nimic pentru țara asta.

Simion: Eu am fost angajat din ziua în care mi-am terminat masteratul, mi-am făcut studiile la universități de stat. Am muncit la Ideal Proiect Arhitect Engineering, am fost director de marketing 8 ani.

Micuzu: Marius Lulea a scris o care în care îl scuză pe mareșalul Antonescu.

Simion: E o carte de istorie, nu e o carte în care elogiază. Istoricii sunt singurii care pot face aprecieri de genul acesta, să facă analize a unor fapte istorice.

Lasconi: Pe domnul Bolojan (l-aș nominaliza ca premier).

Ora 15.20: Ce o să faceți dle Simion dacă ajungeți președinte cu interdicția de a intra în Republica Moldova?

Simion: Dacă dna Maia Sandu își dorește să aibă o întâlnire bilaterală, prin pârghiile guvernamentale, cum s-a întâmplat de mai multe ori (…) guvernarea prin instituțiile abilitate a hotărât ridicarea respectivelor interdicții. E în interesul ambelor state să fie ridicată această interdicție.

Moldova, din punct de vedere istoric, pentru mine, este un stat artificial apărut după dispariția URSS, cu riscul de a fi numit din nou persona non grata.

Micutzu întreabă din nou care este imaginea unui președinte care nu are voie să intre în două țări străine, a unui președinte care intră LIVE pe TikTok cu interlopi.

Simion: Nu stau să întreb ce dosare au persoanele cu care vorbesc pe TikTok Tok. Am fost acuzat pe nedrept că aș fi agent rus, eu cred că mi-am făcut datoria de fiecare dată

Ora 15.13: Ce veți face ca președinți dacă Rusia atacă Moldova?

Simion: Sunt toți partenerii din NATO, deschid granițele pentru ajutoare și refugiați și cer intervenție la nivelul ONU de urgență și convocarea Consiliului de Securitate.

Lasconi: Pe bune? Păi în Consiliul de Securitate este și Rusia.

Simion: Mă bucur că ați învățat.

Lasconi: ONU este ineficient, trebuie invocat CSAT, discutat în același timp și cu Casa Albă și cu NATO, noi nu putem interveni acolo pentru că suntem membri NATO. Eu voi avea un cuvânt greu de spus în UE. Mi se pare esențial ca Ucraina să câștige acest război pentru că Putin nu se oprește.

Ora 15.04: Aveți în plan să schimbați abordarea României în privința Israel – Gaza?

Simion: Statutul român a adoptat soluția celor două state. Soluția durabilă e să funcționeze cele două state. Nu putem să nu înțelegem că România a fost odată un mediator și s-a implicat în negocierile de pace, acum nu mai contăm. Cu siguranță Israeul a fost atacat și nu mai e nimeni sănătos la cap care să nu creadă că Hamas e organizație teroristă. Dar asta nu scuză ceea ce se întâmplă. 40.000 de oameni și-au pierdut viața. Soluția este impunerea unui armistițiu urgent.

Implicarea României în această chestiune, pentru că România a tăcut din gură, probabil președintele Iohannis era la golf.

Odinioară eram recunoscuți ca mediator al păcii în Orientul Mijlociu.

Cum vă poziționați exact?

Pentru pace.

Atacurile din 7 octombrie fac din Israel un stat care a fost agresat. Acuma categoric nu mai e un stat care să se afle din perspectiva relației cu Palestina.

Lasconi: Orice război mi se pare nedrept, dar mă doare foarte tare când văd imagini cu copii morți în Fîția Gaza. Primul lucru pe care l-aș face ar fi să trimit ajutoare

Probabil că Netanyahu va mai fi lăsat să-și facă de cap vreo 2 luni. Cea mai importantă voce de care ascultă Israelul e Donald Trump. Cel mai important este să se așeze la masă și să se oprească focul. Cred că Donald Trump va avea o poziționare și față de Iran.

Nu cred că România poate să facă mare lucru acolo.

E foarte greu să te poziționezi. Dacă stai să te uiți la ce state sunt în Orientul Mijlociu, ai putea să spui că Israelul e singurul stat democratic. (…)

Cel mai important lucru pe care pot să-l facă este să se oprească și să vorbească.

Micutzu, nemulțumit de răspunsuri: Îmi vine să vă întreb pe amândoi dacă ați fumat vreodată iarbă.

Simion: aproape toată lumea știe că noi suntem un partid aproape trumpist. Donald Trump a avut poziții israeliene destul de des și nu cred că va reuși să impună o soluție a păcii în războiul din orientul Mijlociu. Sperăm că o va putea face fără prea multe concesii în războiul din Ucraina.

Ora 15.00: Despre conducerea serviciilor secrete:

Lasconi: O să fie control civil, o să numesc un om integru, cu expriență. Nu văd ce e așa complicat să nu fie control civil la servicii. În momentul de față nu există de un an și patru luni un șef civil la SRI.

Comisiile parlamentare de control al serviciilor mi se par ineficiente. Probabil că sunt multe informații pe care cei care lucrează în servicii nu vor să le dea în comisii, pentru că nu au încredere probabil.

Simion: Cred că domnul Ciolacu a zburat cu avioane particulare și cu actualul șef al SIE, Vlase.

Cu siguranță comisiile de control nu controlează serviciile, ci sunt contralate de SRI și SIE și nu prea îndrăznesc să aibă întrebări pertinente. Au avut doar o scurtă perioadă, când au întrebat despre implicarea în justiție și atunci a reieșit implicarea domnului Coldea.

Serviciile au oameni sub acoperire în economie, vezi Hexi Farma, și au în mai toate partidele, vezi Vasile Dâncu.

Ora 14.53: Elena Lasconi îl acuză pe Simion de populism.

E mai bine să fim conduși de serviciile secrete?

Lasconi: Mi se pare că există o influență, am văzut reportajul făcut de Recorder cu Iohannis, și nu cred că serviciile ar trebui să conducă acesta țară. Ea trebuie condusă prin puterea oamenilor, iar serviciile trebuie să-și facă treaba pe felia lor. Mi se pare că există o influență mult prea mare în zona politicului.

Simion: Nu există control civil concret asupra serviciilor secrete, de peste un an SRI nu are director civil, așa cum cere legea, și cu siguranță în spațiul public există cazuri, de la declarațiile nefericite ale lui Geoană, nici noi nu știm câți suntem, până la acuzațiile candidaților la prezidențiale. Eu am acuzat public o interferență din partea serviciilor secrete.

Ora 14:45 Despre desființarea IFN-urilor

Elena Lasconi: „Ar trebui să stăm la masă cu oamenii care se pricep la domeniul acesta, cu societatea civilă. Nu aș putea spune că am la priorități asta cu IFN-urile. Prioritatea mea este ca românii să rămână cu mai mulți bani din munca lor. Asta este prioritatea mea în economie, alături de trăirea cheltuielilor inutile, desființarea agențiilor inutile, să desființăm consiliile județene, să facem reformă administrativă. E adevărat că nu acestea sunt atribuțiile președintelui, dar președintele se poate ține de capul Guvernului, de capul Parlamentului.”

Micutzu spune că sunt foarte mulți români păcăliți de IFN-uri.

Lasconi: „Pentru că nu funcționează instituțiile statului.”

Simion: „Păcăleală în cadrul statului găsim în cazul Nordis. IFN-urile sunt lăsate să zburde. Românii care sunt cu risc de sărăcie, peste 6 milioane, sunt nevoiți să meargă la asfel de instituții care nu sunt altceva decât cămătari legali. Avem o problemă și cu băncile din România.

Conducătorii trebuie să regândească felul în cre băncile din România obțin cele mai mari rate de profit pe seama generației noastre. Aș merge până la interzicerea IFN-urilor din România.”

Știrea inițială: În prima parte a dezbaterii, Elena Lasconi l-a întrebat pe George Simion pe ce bani publică advertoriale și cine le boost-ează. Ea a spus că se gândește că este ajutat de PSD.

„Cu 5.000 de euro, echipa noastră. Unii publică și din proprie inițiativă”, a răspuns Simion.

La afirmația liderului AUR „se împotrivește doamna Lasconi dar eu știu că avem multe puncte comune”, candidata USR a replicat „Doamne ferește, să știți că eu mi-am luat niște usturoi la mine”.

La întrebarea cu câți bani ar putea trăi decent o familie formată din trei membri, Elena Lasconi a răspuns: „Cel puțin 10.000 de lei pe lună pentru trei membri. Deja s-au scumpit foarte multe. Am fost multă vreme mamă singură și eu cred că asta ar fi o sumă corectă. Dar sunt curioasă din ce trăiește dl Simion, a zis că-și donează indemnizația. Chiar îmi este milă, să vedem dacă nu am putea să-l ajutăm cu ceva, să-l împrumutăm”

George Simion: „Nu știu dacă suntem la o dezbatere sau la un rost. Ar trebui să-i aducem aminte doamnei Lasconi că soțul ei lucrează la Parlament, este angajat la grupul USR. Eu trăiesc într-o locuință privată. Statul român are grijă de un parlamentar dându-i niște sume enorme. 90% din această indemnizație am donat-o în fiecare lună pentru un caz social, pentru că am telefon asigurat de parlament, chirie, diurnă.

Coșul minim este pe persoană la 3500 de lei, eu am cheltuieli mai mari pentru băiețelul nostru, costă foarte mult să ai un nou născut în familie. Deci în cazul meu 12.000 – 13.000 de lei pe lună. S-a lansat un fake news că și-a angajat soția la ministerul Educației, nu, este profesor debutant. Acum este în concediu și primește indemnizație de creștere copil.”

