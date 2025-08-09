VIDEO Demo pentru viața de student/ Cazare în campus, cursuri, „treasure hunt”, seri de relaxare: tabăra de vară a Universității Tehnice din Cluj

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vrei să vezi cum va fi în facultate? Participarea la o tabără de vară dintre cele organizate de Universități, pentru elevi, este exact ceea ce ai nevoie.

La Cluj-Napoca între 19 iulie și 2 august, peste 180 de elevi de clasa a XI-a din toată țara au avut ocazia să experimenteze viața de student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), în cadrul celei de-a XI-a ediții a Engineering Summer University (ESU), un proiect al Organizației Studenților din Universitatea Tehnică (OSUT).

Proiectul, devenit deja o tradiție a verii clujene, le-a oferit liceenilor șansa de a explora domeniile inginerești într-un mod practic și captivant. Repartizați pe ramuri precum Electro, Construcții și Mecanică, etc, participanții au fost cazați în campusul Observator, au luat masa la cantina universității și au participat la activități didactice interactive în cadrul facultăților UTCN.

Pe lângă cursurile demonstrative și laboratoarele specializate, agenda a inclus o serie de activități menite să dezvolte spiritul de echipă și adaptarea la viața studențească. Una dintre cele mai apreciate a fost “Treasure Hunt-ul” organizat în centrul Clujului – o cursă contra cronometru presărată cu provocări logice și enigme, care i-a ajutat pe participanți să descopere orașul într-un mod inedit.

Un alt moment memorabil a fost Color Run-ul organizat în colaborare cu Junior Summer University (proiectul UBB), care a reunit în Parcul Rozelor peste 700 de tineri pentru un eveniment plin de culoare, entuziasm și energie. Traseul marcat prin puncte de culoare s-a încheiat cu un nor vibrant, simbol al unității și bucuriei.

Serile de socializare, seri de jocuri, muzică și relaxare au completat experiența, creând un cadru propice pentru legarea de prietenii durabile și schimburi de idei între viitorii studenți.

Engineering Summer University nu este doar o tabără de vară, ci și un ghid vocațional care are un impact real asupra deciziilor liceenilor. Potrivit organizatorilor, aproximativ 75% dintre participanții la ESU aleg să urmeze cursurile UTCN după absolvirea liceului, ceea ce demonstrează eficiența acestui program în orientarea tinerilor spre domenii tehnice.

Cu sprijinul voluntarilor dedicați și implicarea activă a facultăților din cadrul UTCN, proiectul continuă să ofere an de an o platformă de explorare și dezvoltare pentru generațiile următoare de ingineri.