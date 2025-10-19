VIDEO Cum descoperi funcționarea Uniunii Europene și mecanismul finanțărilor într-un atelier interactiv/ Workshop la Constanța, cu tineri și experți

Tinerii din Constanța au participat la un workshop organizat de Europuls împreună cu comunitatea Zbor Hub în care au aflat într-un mod interactiv cum funcționează Uniunea Europeană și instituțiile sale. Evenimentul a combinat prezentări educative, cu o simulare de dezbatere, inspirată din modul real în care au loc discuțiile și negocierile la nivel european.

Participanții au avut ocazia să afle detalii despre structura Uniunii Europene, atribuțiile instituțiilor principale – Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE, și modul în care acestea colaborează în procesul decizional.

“A fost o experiență minunată. De ce? Pentru că am putut să învățăm despre lucruri importante pentru tineretul din ziua de astăzi, cum funcționează Uniunea Europeană, instituțiile ei și cum merge o dezbatere în aceste instituții”, spune una dintre participante despre experiența ei la acest workshop.

“Am învățat foarte multe despre cum mai exact funcționează UE și ce roluri sau responsabilități are fiecare parte și de ce sunt importante”, “ Mi-a plăcut foarte mult faptul că informațiile au fost livrate ca o poveste, astfel fiind mult mai ușor de înțeles”, au subliniat doi tineri participanți.

Activitatea s-a încheiat cu o simulare de dezbatere, în care tinerii au fost provocați să aplice ceea ce au învățat, argumentând și negociind idei pentru a ajunge la un compromis, asemănător procesului din instituțiile europene:

“Modalitatea prin care am descoperit aceste informații a fost una interactivă, deoarece am avut o dezbatere”, “Prin dezbaterea de la final am învățat cam cum decurge una adevărată, o dezbatere academică, la care trebuie să ajungem totuși la un compromis, și în care trebuie să-mi aduc propriile argumente”, au împărtășit aceștia.

Astfel, experiența workshopului nu doar că a adus mai aproape valorile și mecanismele Uniunii Europene, ci a reușit să ofere tinerilor cunoștințe pe care, așa cum spun chiar ei, le vor putea folosi în viitoarea lor carieră: “Consider că tot ce am învățat este de valoare, și că voi putea să folosesc aceste informații în viitoarea mea carieră.”