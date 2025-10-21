VIDEO Cum a fost la Mental Health Film Festival și care a fost scopul său/ Organizator: filmul are „o putere emoțională, dar și socială”, capabilă să transforme felul în care privim vulnerabilitatea și dialogul despre starea psihică

În ultimii ani, sănătatea mintală a devenit una dintre cele mai presante teme de sănătate publică, atât la nivel global, cât și în România. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aproape unul din șapte copii și adolescenți din lume s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, multe dintre aceste tulburări apărând încă din copilărie și rămânând adesea nediagnosticate. În România, situația este la fel de îngrijorătoare: aproape 9% dintre copiii cu vârste între 0 și 18 ani au nevoie anual de servicii de sănătate mintală, iar peste o treime dintre adolescenți se confrunta frecvent cu stări de tristețe sau anxietate. Depresia, tulburările de comportament și gândurile suicidare afecteaza în special tinerii din mediul rural sau din grupuri vulnerabile, care au acces limitat la sprijin de specialitate. În ciuda acestor date, România continua să sufere din cauza lipsei de specialiști și a absenței programelor de educație psiho-emoțională, ceea ce face ca sănătatea mintală să rămână un subiect adesea ignorat sau stigmatizat.

În acest context, Romanian Mental Health Film Festival (RMHFFest) a adus în prim-plan, printr-o ediție specială organizată pe 10 și 11 octombrie 2025, la teatrul Apollo 111 din București, tema sănătății psihice în spațiul public. Evenimentul a coincis cu Ziua Sănătății Mintale (10 octombrie) și a reunit proiecții de filme, sesiuni de discuții și întâlniri cu invitați care au abordat deschis impactul emoțional al artei cinematografice. Inițiativa, susținută de Asociația În Dialog alături de parteneri culturali, și-a propus să aducă mai aproape de public povești și perspective despre echilibrul interior și empatie.

În cadrul festivalului, ENTR a stat de vorbă cu Teodora Popescu, cofondatoare a proiectului, despre rolul pe care filmul îl poate avea în deschiderea dialogului despre sănătatea mintală. Ea a vorbit despre dorința de a face din aceste conversații un act firesc și accesibil: „Vrem să creăm contexte cât mai accesibile în care să se discute despre sănătatea mentală, atât la nivel individual, cât și comunitar”, a spus Teodora, subliniind că filmul are „o putere emoțională, dar și socială”, capabilă să transforme felul în care privim vulnerabilitatea și dialogul despre starea psihică. Prin selecția de filme și activități, echipa festivalului și-a dorit să ofere tinerilor un spațiu de reflecție asupra propriei lumi interioare, pentru a înțelege mai bine complexitatea relațiilor umane și pentru a deveni mai toleranți față de subiecte delicate. Într-un mesaj adresat celor care se simțeau copleșiți, Teodora i-a încurajat „să caute relații care să îi împuternicească și să găsească instrumente care să le redea încrederea în momentele de nesiguranță”.

Mental Health Film Festival este un proiect independent initiat de Raluca Bejenaru si Teodora Popescu (fondatoare ale Asociatiei In Dialog ) si artistul vizual Dan Basu. Editiile oficiale au loc anual, in luna mai, in Iasi.