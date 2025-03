VIDEO Controversa momentului în fotbal: Dubla atingere care a decis soarta derbiului Atletico – Real Madrid din Champions League

O fază controversată a decis meciul dintre Atletico Madrid și Real Madrid din optimile Champions League. Julian Alvarez a marcat din penalti, dar reușita nu a fost validată de arbitru după ce a intervenit VAR-ul. Trupa lui Carlo Ancelotti s-a calificat în sferturile competiției după 4-2 la loteria penaltiurilor.

Atletico a câștigat cu 1-0 returul din optimile Champions League cu Real Madrid, iar cele două mari rivale au avut nevoie de loviturile de la 11 metri pentru a putea fi departajate (Galacticii se impuseseră cu 2-1 pe Bernabeu, în manșa tur).

La scorul de 2-1 pentru Real la penaltiuri, a venit rândul lui Julian Alvarez să execute. Argentinianul a încris, dar la câteva zeci de secunde arbitrul Szymon Marciniak a făcut semn că golul nu a fost validat.

A intervenit VAR-ul, iar centralului i s-a transmis că Alvarez a atins mingea cu ambele picioare (a alunecat, iar înainte de a șuta cu dreptul, a avut contact cu stângul cu mingea).

Diego Simeone a contestat vehement decizia la finalul partidei.

„Ce aţi văzut? A atins-o sau nu? Aţi văzut sau nu? Dacă l-a văzut cineva atingând mingea de două ori, să ridice mâna! Aţi văzut? Vamos vamos! Cine va ridica mâna? Cine va ridica mâna? Ei bine, nimeni nu ridică mâna”, a spus Diego Simeone, extrem de iritat, în conferința de presă.

„Arbitrul spune că Julian a atins mingea cu celălalt picior, dar mingea nu s-a mişcat. Nu am văzut niciodată VAR-ul să verifice un penalti la lovituri de departajare”, a completat antrenorul celor de la Atletico Madrid.

Cu toate acestea, există reluări din care se poate observa contrariul celor afirmate de Simeone.

În plus, din sezonul 2022-2023, UEFA a introdus mingi inteligente marca Adidas care au incorporat un senzor care ajută la multe dintre deciziile dificile, numit Connected Ball Technology (CBT).

Acest senzor poate indica dubla atingere, chiar dacă aceasta nu este văzută cu ochiul liber.

„Am simțit că Alvarez a atins mingea de două ori și i-am spus arbitrului. Nu este ușor să vezi asta și este un ghinion pentru Atletico. Nu am jucat cel mai bun fotbal, dar ne-am calificat și asta este important” – Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid, la TV Movistar Plus

Penaltiul executat de Julian Alvarez:

