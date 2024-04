VIDEO Cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa, deschis în Italia

In Umbria inaugurato il ponte tibetano più alto d'Europa. A Sellano, nel cuore della Valnerina. Sale a 175 metri, si sviluppa per una lunghezza di 517,5 metri e per raggiungerlo bisogna salire 1.023 scalini #ANSA https://t.co/iJjC4nHqjW pic.twitter.com/aZreMFcvLa

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 24, 2024