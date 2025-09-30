VIDEO Carlos Alcaraz, de neoprit: Campion la ATP Tokyo

Carlos Alcaraz (favorit unu) a respectat calculul hârtiei și a câștigat turneul ATP de la Tokyo, competiție de categorie „500”. În finala de marți, ibericul a trecut de Taylor Fritz (cap de serie doi) cu un dublu 6-4.

Finala din capitala Japoniei a durat o oră și 31 de minute.

Este al treilea titlu consecutiv obținut de Alcaraz în circuitul mondial, după cele de la Cincinnati (ATP 1000) și US Open (Grand Slam). Ibericul are o serie impresionantă de 18 victorii la rând.

Campion la Tokyo, Carlos va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de 416.365 de dolari și 500 de puncte ATP în ierarhia de simplu.

De cealaltă parte, Taylor Fritz va încasa 224.035 de dolari și 330 de puncte ATP.

Ocupant al locului întâi mondial, Alcaraz a cucerit la Tokyo al optulea trofeu din sezonul 2025, unul în care a triumfat la două Grand Slamuri: Roland Garros și US Open.

La doar 22 de ani, Carlos și-a adăugat în CV titlul ATP cu numărul 24.

În acest an, Alcaraz a bifat 61 de victorii și 6 înfrângeri. A adunat doar din premiile din tenis suma de $15.631.652.

Rezumatul finalei dintre Carlos Alcaraz și Taylor Fritz