VIDEO Bătaie ca-n filme în NBA: Șapte jucători eliminaţi în timpul meciului Minnesota vs Detroit

O încăierare majoră a dus la şapte eliminări în timpul meciului NBA dintre Minnesota Timberwolves şi Detroit Pistons de duminică, transmite News.ro.

La începutul celui de-al doilea sfert, o încăierare a izbucnit la Target Center din Minneapolis când Naz Reid, interul Wolves, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de Ron Holland după un fault al acestuia.

Reid s-a enervat pe Holland înainte ca Donte DiVincenzo şi Holland să se confrunte, ceea ce a dus la o încăierare care a degenerat rapid, şi în care au fost implicaţi şi spectatorii de pe marginea arenei.

După un minut, spiritele s-au calmat şi arbitrii au luat măsuri, eliminând şapte persoane: jucătorii DiVincenzo şi Reid (Minnesota), Marcus Sasser, Isaiah Stewart şi Holland (Detroit), precum şi antrenorul lui Pistons J.B. Bickerstaff şi asistentul lui Wolves Pablo Prigioni.

Potrivit presei, un copil s-a aflat printre spectatorii implicaţi în haos. Tânărul fan a primit ulterior un tricou al lui Naz Reid din partea fostului star de baseball Alex Rodriguez, coproprietar al Wolves.

„Am crezut înainte de incident că jocul a fost prea fizic”, a comentat antrenorul Wolves, Chris Finch. „Se poate spune că ne aşteptam la asta”.

Bickerstaff, care a fost eliminat, a spus că a fost „în aceeaşi barcă cu jucătorii [săi]”.

„Antrenorul lor asistent a spus unele lucruri. Ne apărăm reciproc, nu-mi las jucătorii să fie insultaţi (…) Nu cred că am depăşit linia roşie şi am escaladat situaţia, dar înţeleg poziţia arbitrilor”.

Things got chippy in Minnesota 👀

Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Timberwolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/SoWPXds6td

