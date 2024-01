VIDEO Armata israeliană a arătat jurnaliştilor „cel mai mare loc de fabricare a armelor Hamas” descoperit „de la începutul războiului”

30-meter-deep under Bureij, #IDF troops find a long-range rockets factory, explosives, mortar shell accuracy enhancers, light arms, UAVs. The DCO plant made missiles able to reach northern #Israel: largest lathe found since start of the #Gaza war #Palestine #Hamas #Israeli pic.twitter.com/JfhEIdmD0I

— Ora Levitt 🇮🇱 חיילת צה"ל 🇮🇱 עם ישראל חי (@IDFsoldiergirl) January 9, 2024