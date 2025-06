Manole: PSD îşi doreşte să păstreze acele ministere care să îi aducă şansa de a respecta promisiunile pe care le-a făcut până acum / Vom merge cu această variantă a rotativei în care începe PNL şi continuă PSD

Purtătorul de cuvânt al PSD, Florin Manole, a afirmat că social-democraţii doresc să păstreze acele ministere care să le aducă şansa de a respecta promisiunile făcute, adăugând că îi este greu să anticipeze care ministere vor fi păstrate şi care nu, deoarece discuţiile nu au fost finalizate. El a declarat că PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu varianta rotativei în care PNL va avea mai întâi premierul, iar apoi vor continua social-democraţii, transmite News.ro.

Florin Manole a declarat, marţi seara, după şedinţa CPN al PSD, că partidul va convoca referendumul intern pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare.

”Există un calendar deja anunţat, cu consultări care încep joi dimineaţă. PSD va participa, aşa cum a spus de la început, în ideea de a fi constructiv şi de a găsi soluţii. După ce vor avea loc consultările, joi, PSD va convoca referendumul intern despre care am vorbit încă de la începutul discuţiilor referitoare la viitoarea formulă guvernamentală, iar acolo membrii PSD se vor exprima în cunoştinţă de cauză, cu toate opţiunile pe masă, cu toate propunerile concrete, cu toate rezultatele negocierilor de până atunci la dispoziţia membrilor pentru a decide dacă intrăm sau nu la guvernare împreună cu ceilalţi parteneri”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD.

El a adăugat că la întâlnirea de marţi seara a social-democraţilor nu s-a discutat despre ministere.

”În această seară nu a fost nicio discuţie referitoare la un număr de ministere sau la eventuali ocupanţi ai vreunui fotoliu ministerial pentru că discuţia nu a ajuns acolo. Negocierile politice pe acest subiect există, ele continuă şi finalitatea lor o vom vedea cu toţii zilele următoare”, a afirmat Florin Manole.

El a precizat că PSD va încerca să obţină acele ministere care să-i dea posibilitatea să implementeze principalele puncte de vedere.

”PSD nu discută în acest moment despre cedări sau necedări, ci despre a încerca să avem acele ministere care să dea posibilitatea implementării principalelor noastre puncte de vedere din ultimele săptămâni. Dacă, de exemplu, am spus că vrem să continue investiţiile în infrastructura mare, în autostrăzi, e uşor de anticipat că vrem să continuăm să conducem cu aceleaşi rezultate Ministerul Transporturilor. Dacă am spus despre faptul că ne dorim protejarea puterii de cumpărare, evident că şi asta înseamnă anumite pârghii guvernamentale şi administrative. Dar nu a fost o discuţie în legătură cu o listă predefinită sau cu o listă finală de ministere pentru că discuţia despre acest punct nu este finalizată”, a explicat Florin Manole.

El a mai declarat că PSD îşi doreşte să păstreze acele ministere care să îi aducă şansa de a respecta promisiunile pe care le-a făcut.

”PSD îşi doreşte să păstreze acele ministere care să îi aducă şansa de a respecta promisiunile pe care le-a făcut până acum. Discuţiile nefiind finalizate, mi-e greu să anticipez ce va păstra, ce nu va păstra, vom avea totuşi o formulă guvernamentală, dacă înţelegerile vor ajunge la bun sfârşit, cu mai multe partide decât în anterioara formulă. Aşadar e posibil să fie multe schimbări”, a transmis purtătorul de cuvânt al social-democraţilor.

De asemenea, Florin Manole a precizat că discuţiile despre măsurile fiscale nu au fost finalizate.

”Toate discuţiile despre măsurile fiscale sunt nefinalizate şi vor continua în următoarele zile în spaţiul public. Noi am spus şi mi se pare un lucru extrem de important de punctat, tot ceea ce am propus, tot ceea ce am pus pe masa negocierilor în ultimele săptămâni şi o vom face şi în viitor vor fi chestiuni publice, vor fi chestiuni asumate, proiecte care să protejeze puterea de cumpărare a cetăţenilor cu venituri mici şi medii”, a mai afirmat Florin Manole.

El a adăugat că nu s-a discutat despre nume de miniştri.

Totodată, PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu varianta rotativei.

”Vom merge cu această variantă a rotativei în care începe PNL şi continuă PSD”, a declarat Florin Manole.