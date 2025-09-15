G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Armand „Mondo” Duplantis a câștigat al treilea titlu mondial la săritura…

armand duplantis saritura cu prajina
Photo by Fabrice COFFRINI / AFP

VIDEO Armand „Mondo” Duplantis a câștigat al treilea titlu mondial la săritura cu prăjina și a stabilit un record de 6,30 metri

Sportz15 Sep • 133 vizualizări 1 comentariu

Fenomenul săriturii cu prăjina, atletul suedez Armand „Mondo” Duplantis, a câștigat al treila titlu mondial consecutiv la disciplina pe care o domină cu un nou record mondial, luni, la CM de la Tokyo. El a devenit primul atlet care a ajuns la cota de 6.30 de metri.

După ce a fost sigur de victorie în fața grecului Emmanouil Karalis (6,00 metri) și a australianului Kurtis Marschall (5.95 metri), Mondo a solicitat ca bara să fie ridicată la 6,30 metri, reușind să stabilească un nou record, pentru a 14-a oară în cariera sa, din a treia încercare.

Pe lângă cei 59.700 de euro oferiţi tuturor campionilor mondiali de la Tokyo, suedezul va primi şi un bonus de 100.000 de dolari, sau aproximativ 83.500 de euro, recompensând sportivii care doboară un record mondial în timpul acestor Campionate Mondiale, notează News.ro.

Este a doua oară când Duplantis stabilește un record mondial pe o astfel de scenă, după episodul de la Eugene din 2022.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. În România copii nu vin să facă performanță în sport. Ei bat recorduri la ore de meditații și pregătire de la vârste cât mai fragede. În mediul rural: ,,folbal”!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.