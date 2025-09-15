VIDEO Armand „Mondo” Duplantis a câștigat al treilea titlu mondial la săritura cu prăjina și a stabilit un record de 6,30 metri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fenomenul săriturii cu prăjina, atletul suedez Armand „Mondo” Duplantis, a câștigat al treila titlu mondial consecutiv la disciplina pe care o domină cu un nou record mondial, luni, la CM de la Tokyo. El a devenit primul atlet care a ajuns la cota de 6.30 de metri.

După ce a fost sigur de victorie în fața grecului Emmanouil Karalis (6,00 metri) și a australianului Kurtis Marschall (5.95 metri), Mondo a solicitat ca bara să fie ridicată la 6,30 metri, reușind să stabilească un nou record, pentru a 14-a oară în cariera sa, din a treia încercare.

Pe lângă cei 59.700 de euro oferiţi tuturor campionilor mondiali de la Tokyo, suedezul va primi şi un bonus de 100.000 de dolari, sau aproximativ 83.500 de euro, recompensând sportivii care doboară un record mondial în timpul acestor Campionate Mondiale, notează News.ro.

Este a doua oară când Duplantis stabilește un record mondial pe o astfel de scenă, după episodul de la Eugene din 2022.