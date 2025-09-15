VIDEO Armand „Mondo” Duplantis a câștigat al treilea titlu mondial la săritura cu prăjina și a stabilit un record de 6,30 metri
Fenomenul săriturii cu prăjina, atletul suedez Armand „Mondo” Duplantis, a câștigat al treila titlu mondial consecutiv la disciplina pe care o domină cu un nou record mondial, luni, la CM de la Tokyo. El a devenit primul atlet care a ajuns la cota de 6.30 de metri.
După ce a fost sigur de victorie în fața grecului Emmanouil Karalis (6,00 metri) și a australianului Kurtis Marschall (5.95 metri), Mondo a solicitat ca bara să fie ridicată la 6,30 metri, reușind să stabilească un nou record, pentru a 14-a oară în cariera sa, din a treia încercare.
Pe lângă cei 59.700 de euro oferiţi tuturor campionilor mondiali de la Tokyo, suedezul va primi şi un bonus de 100.000 de dolari, sau aproximativ 83.500 de euro, recompensând sportivii care doboară un record mondial în timpul acestor Campionate Mondiale, notează News.ro.
Este a doua oară când Duplantis stabilește un record mondial pe o astfel de scenă, după episodul de la Eugene din 2022.
DIRECTO A LA ESTRATOSFERA
Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m 🔥🔥🔥
No eres de este MONDO, Armand 👽#WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.