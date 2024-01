VIDEO Agricultorii francezi blochează o autostradă care face legătura între Paris și Lille, către Belgia sau Anglia

Agricultorii francezi au blocat vineri una din cele mai importante autostrăzi din Franţa, A1 – legătura între Paris şi Lille, către Belgia sau Anglia și s-au format coloane de vehicule oprite lungi de câţiva kilometri, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Sindicate locale ale fermierilor au chemat la formarea de baraje rutiere în Paris şi în împrejurimi pentru a creşte presiunea asupra guvernului, pe care îl acuză că nu face suficient pentru a-i ajuta în contextul preţurilor scăzute ale alimentelor şi al reglementărilor considerate excesive.

🔥🚨🇫🇷The French farmers have blocked Major Highway A1 near Paris.

⚠️Threats to block highways A1, A6, A10-11, A13, and A15 from 2 PM to midnight were made yesterday.

Today, they’ve successfully blocked one. There is more to come!

Follow to stay updated on the subject💪🚜 pic.twitter.com/lfcVIzPKGW

